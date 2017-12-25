25 декабря 2017 года

Знаменитый рыбный рынок Токио все же сменит прописку

Рынок Цукидзи 11 октября 2018 г. переедет на новое место. Точку в затянувшемся противостоянии между властями и трейдерами на прошлой неделе поставила токийский губернатор Юрико Коикэ.

Своим решением губернатор наконец разрешила спор, связанный с нежеланием местных трейдеров переезжать с исторического места на искусственный остров Тоёсу. Перенос рынка тормозил работы по подготовке к Олимпиаде 2020 г., так как через этот участок должна проходить дорога от Олимпийской деревни к спортивным объектам, сообщает корреспондент Fishnews.

Ежедневно на рынке Цукидзи продается около 480 видов рыбы и морепродуктов общей стоимостью в 14 млн долларов, а также примерно 270 видов овощей и фруктов, пишет сингапурская газета The Straits Times. Рынок, основанный в 1935 г., давно стал одной из достопримечательностей японской столицы, он собирает толпы туристов. Здесь проходят знаменитые тунцовые аукционы.

Первоначально чиновники планировали переселить рынок в конце 2016 г., однако скандал с заражением почвы на острове Тоёсу привел к затяжному противостоянию между торговцами и представителями власти. В частности, выяснилось, что строения для нового рынка возводились на простом бетонном фундаменте без перекрытия загрязненной почвы чистым грунтом, отмечает The Japan Times. Такая «подушка» обезопасила бы рынок и его посетителей от различных химикатов, оставшихся в почве после работы завода компании Tokyo Gas.

Токийские власти надеются, что работы по благоустройству нового места будут завершены к июлю 2018 г., а осенью рынок начнет постепенно переезжать. Планируется, что последним днем работы Цукидзи на старом месте станет 6 октября.

СМИ обращают внимание, что и на старом месте накопилось множество проблем – от заражения почвы до вопросов пожарной безопасности и устойчивости к землетрясениям.

Решение Юрико Коикэ также означает, что новогодний тунцовый аукцион станет последним на старом месте. В январе 2017 г. владелец сети ресторанов Kiyomura Киеси Кимура заплатил 600 тыс. долларов за голубого тунца весом 212 кг на первом аукционе года. Однако самопровозглашенный «король тунца» не смог побить собственный рекорд в 1,8 млн долларов, установленный в 2013 г.

Fishnews