26 декабря 2017 года

Приморский профсоюз выступил в защиту «исторического принципа»

Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье считает «экономической диверсией» возвращение к аукционам как к основному механизму распределения квот вылова.

Позицию по поводу нашумевших «крабовых новаций» высказал президиум комитета Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. В объединении напомнили о негативных последствиях аукционов 2000-х гг., банкротстве предприятий и задержках зарплат рыбакам.

В профсоюзной организации считают, что возвращение аукционов как основного способа распределения квот станет «экономической диверсией» в отрасли, которая вернулась в нормальное русло развития и демонстрирует стабильный рост по объемам добычи и другим показателям. «И где гарантия, что за крабом на аукцион не последуют те же минтай и сельдь?» – высказали вопрос в профсоюзе.

Объединение напомнило о том, что против возвращения аукционов аргументированно выступили в ВАРПЭ, свою позицию высказал и Общественный совет при Росрыболовстве.

Президиум заявил о том, что считает неприемлемым возврат к аукционной форме распределения квот, «как к уже пройденному варианту, показавшему наихудшие результаты социально-экономического развития отрасли». Нужно ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о том, чтобы не возвращаться к аукционному принципу распределения квот и не одобрять распределение крабовых квот на аукционной основе, «чем бы ни мотивировалось это предложение», полагают в профсоюзной организации.

Свое постановление президиум комитета решил направить главе государства, в Росрыболовство, Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, Общественный совет при Росрыболовстве и СМИ.

Fishnews