26 декабря 2017 года

Хабаровский край делает выводы из непростой путины

Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.

По итогам уходящего года общий вылов лососевых по реке Амур и лиману составил 26 782,5 тонны. Такие цифры были озвучены на рыбохозяйственном совете Хабаровского края. Представители региональных властей, Амурского теруправления Росрыболовства, Амуррыбвода, ХфТИНРО, а также отраслевых ассоциаций и предприятий поделились информацией о результатах лососевой путины и вариантами решения проблем, возникших в ходе промысла.

Обобщая итоги лососевой путины-2017, председатель регионального комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов отметил, что основными причинами снижения объемов промысла в крае, по данным отраслевой науки, стали слабая динамика подходов лососей в южные районы Дальневосточного бассейна, а также наводнение 2013 г. на Амуре. Существенное влияние на промысел оказало увеличение промысловой нагрузки на реке и активность браконьеров, которая требует дополнительных усилий по охране ВБР и профилактике нарушений.

Как отметили участники совета, общий показатель вылова лосося по Амуру оказался все же выше среднемноголетнего. Но после рекордов последних лет резкое снижение фактических объемов добычи в бассейне реки на фоне возросшей промысловой нагрузки, перерабатывающих мощностей, а также ожиданий местного населения привело к острой социальной реакции на сложившуюся ситуацию.

Вместе с тем к концу года обсуждение проблемы удалось перевести в более конструктивный диалог: участники рыбхозсовета главным образом сосредоточились на том, как не допустить повторения в будущем году сценария нынешней путины, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбалка потребовала комплексных решений

По словам руководителя Хабаровского филиала ТИНРО Дениса Коцюка, меры, которые принимались комиссией по анадромным в ходе лососевой путины этого года, были самыми жесткими за последние 10 лет. Это и различные сценарии проходных периодов, и раннее закрытие промысла по летней и осенней кете. «Большое внимание совместно с теруправлением Росрыболовства, комитетом рыбного хозяйства уделялось тому, чтобы обеспечить оптимум заполнения нерестилищ и подходов к государственным рыбоводным заводам», – отметил представитель отраслевой науки.

Большая совместная работа была проделана по подготовке мер регулирования промысла, которые планируется вводить к следующему году, и, как отметил Денис Коцюк, изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – не единственный механизм. Дополнительно прорабатывается вопрос по минимальным промысловым нагрузкам. «Считаем, в комплексе с вводимыми изменениями в правила рыболовства это позволит разредить количество и плотность орудий лова на Амуре, создаст необходимые миграционные коридоры для прохождения производителей», – пояснил руководитель ХфТИНРО.

На недостаточность рычагов, которые до сих пор применялись для снижения промысловой нагрузки на Амур, указал руководитель территориального управления Росрыболовства Сергей Михеев. Показательной, по его словам, является статистика по количеству используемых на промысле сетных орудий лова: в период 2015 – 2017 гг. в Николаевском районе их число выросло на 260%, в остальных районах – на 26%. Но, уверен представитель ведомства, одними запретами ситуацию не переломить. Необходим комплексный подход путем отладки механизма регулирования добычи лососей на всех этапах: от прогнозирования и распределения объемов, до оперативного регулирования промысла и оценки его воздействия на состояние запасов Амура.

По словам Сергея Михеева, назрела необходимость внедрять новые «публичные и объективные» методы оценки и прогнозирования состояния запасов лосося; новые механизмы финансирования науки, искусственного воспроизводства лососей и рыбоохраны за счет средств целевых отчислений от объемов вылова и штрафных санкций. Также должны быть обеспечены равные возможности для всех типов орудий лова и четко разграничены нарушения с ущербом и без ущерба, выразил мнение руководитель АТУ.

Бизнес предложил меры регулирования

С конкретными предложениями, как исправить ситуацию на Амуре, выступили и представители рыбацкой общественности. Они также высказались за необходимость снижения пресса на основное русло реки и нерестилища.

Так, вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов рассказал о работе членов объединения по изучению ситуации на нерестовых реках. Именно охране нерестилищ, по его словам, сегодня требуется повышенное внимание. Создание единого координационного органа по осуществлению рыбоохранных мероприятий с участием представителей общественности поможет консолидировать усилия в деле сбережения водных биоресурсов, высказал предложение Алексей Решетов. «Приоритет в рыбоохранных мероприятиях надо сделать в предотвращении правонарушений, больше внимания уделять профилактическим мерам», – отметил он.

Еще одна угроза Амуру – стремительно растущее количество рыбопромысловых участков. «Необходимо ввести мораторий (временный или постоянный) на создание новых РПУ хотя бы в границах Хабаровского края», – высказал предложение представитель ассоциации. Также Алексей Решетов поддержал рекомендации науки по проходным периодам: так называемый волновой принцип, когда проходной период длится сутки поочередно в каждом районе, от устья к верховьям реки, на Амуре более эффективен, чем ночные пропуски, которые применяются на коротких нерестовых реках, отметил он.

На мерах по оптимизации регулирования промысла остановился и председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК) Максим Бергеля. Это и единые для всех типов орудий лова ограничительные меры в проходные периоды, без исключений. И жесткое закрепление резервных объемов добычи лосося в процентном соотношении за муниципальными районами Хабаровского края, на территории которых осуществляется промысел, без возможности перераспределения. «Это внесет стабильность и предсказуемость в деятельность предприятий всех районов. Технологии лова и существующая промысловая нагрузка гарантировано позволяют, при наличии рыбы, полностью осваивать выделенные объемы во всех районах края без исключений», – пояснил председатель АРУК.

Кроме того, члены ассоциации предложили рыбохозяйственному совету рассмотреть новую схему предоставления объемов из резерва – только после освоения вышележащим районом своего лимита на определенный процент. «На наш взгляд, эта мера будет стимулировать предприятия равномерно распределять промысловую нагрузку в ходе лососевой путины, чтобы сильно не опережать в проценте освоения объемов соседний район. Это в конечном счете должно позитивно сказаться и на заполняемости нерестилищ», – пояснил Максим Бергеля.

Рыбхозсовет обобщит инициативы

Новым голосом, который присоединился к обсуждению ситуации на Амуре, стали депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Народных избранников интересовали точность прогнозов науки, статистика вылова и рыбопереработки по районам, ситуация на рыбном рынке края и реализация программы «Доступная рыба». Одним из предложений, озвученных депутатами, стало создание при думе края рабочей группы по мониторингу совершенствования законодательной базы в сфере рыболовства.

Всех участников дискуссии пригласили сформулировать и направить свои предложения в рыбхозсовет в течение недели. «Сейчас наша основная задача – не искать виноватых, а выработать подходы на 2018 год с учетом опыта этого года», – подвел итоги обсуждения зампред правительства – министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин.

Fishnews