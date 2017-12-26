Новости
На встрече с журналистами руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ озвучил промежуточные результаты заявочной кампании по инвестквотам. Фото пресс-службы федерального агентства

Инвестквоты поделят на аукционах

Аукционы на понижение придется проводить по всем типам заявок на инвестквоты кроме крупно- и среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна. В Росрыболовстве рассчитывают, что остатки «судовых» квот компании доберут уже в 2018 г.

На Дальнем Востоке – перетекающие остатки

На встрече с журналистами 26 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков озвучил промежуточные результаты заявочной кампании по инвестквотам. Всего было подано 68 заявок, половина из них предполагает строительство рыбопромысловых судов и столько же – рыбоперерабатывающих заводов. Общий объем инвестиций оценивается в 130 млрд рублей.

В Дальневосточном бассейне на господдержку в виде инвестквот претендуют 28 инвестиционных проектов: 10 по обновлению флота (семь крупнотоннажных судов и три среднетоннажных) и 18 заводов по береговой переработке. «С точки зрения количества судов мы видим, что есть небольшой недобор», – отметил глава федерального агентства, выразив уверенность, что «вся инвестиционная квота, которая останется по судам на Дальнем Востоке, будет в следующем году выбрана».

По словам Ильи Шестакова, предприятия уже заявили о планах по строительству дополнительных судов в 2018 г. Задержка связана с неготовностью верфей полностью обеспечить выполнение заказов рыбопромышленных компаний.

«За эти пять лет, которые мы видим по программе, количество верфей и их возможности, к сожалению, не могут покрыть всех потребностей, которые есть у рыбаков. Но поскольку срок этот перетекающий, в следующем году мы ожидаем, что дополнительно будут построены суда, которые полностью инвестиционные квоты на Дальнем Востоке выберут, имеется в виду по крупнотоннажным – по минтаю и по сельди», – заявил глава рыбного ведомства.

На Севере – перебор по заводам

На Северном бассейне желающих строить новые суда на российских верфях оказалось гораздо больше – 24 заявки, и еще 18 заявок поступило по перерабатывающим фабрикам.

«По рыбоперерабатывающим заводам это даже выше тех ожиданий, которые были, – прокомментировал итоги заявочной кампании корреспонденту Fishnews Илья Шестаков. – Мы предполагали, что может быть построено достаточно большое количество заводов, но не настолько. Особенно на Северном бассейне, 18 заявок – это очень много».

В Росрыболовстве сомневаются в рентабельности таких проектов с точки зрения экономики. «Объем сырья на Северном бассейне сейчас сокращается, и динамика идет пока на снижение, а объемы переработки на этих заводах планируются достаточно большие», – указал руководитель федерального агентства.

По его словам, возможно, это станет стимулом для развития прибрежного рыболовства, поскольку с 2019 г. дополнительные лимиты получат компании, которые будут привозить на берег улов в свежем или охлажденном виде.

Отбор завершится аукционами

Заявочная кампания завершилась 7 декабря, и к рассмотрению заявок сразу же приступила рабочая группа, которая уже провела несколько заседаний. Сформирована и комиссия по отбору инвестпроектов, в состав которой вошли представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ФАС. Илья Шестаков подтвердил, что наблюдатели от отраслевых ассоциаций смогут принимать участие в работе комиссии без права голоса, «с тем чтобы слышать на каком основании заявки отклоняются».

Сейчас рабочая группа проводит экспертизу поданных документов. «Если они соответствуют всем нормам, то выносит на комиссию, если не соответствуют, то также на комиссию выносит для отклонения. Поэтому все достаточно прозрачно, и по сути исключена возможность человеческого фактора», – подчеркнул глава ведомства.

Он рассказал, что уже есть проекты, которые рекомендовано отклонить. «В том числе проект господина Зуба, который полностью не соответствует требованиям, которые заложены в постановлении», – уточнил Илья Шестаков.

В целом количество поданных заявок позволяет говорить о том, что для распределения инвестквот потребуются аукционы. «Аукцион на понижение будет по всем бассейнам и по всем видам», – предупредил глава Росрыболовства.

Единственным исключением станут крупно- и среднетоннажные суда для Дальневосточного бассейна – поданные заявки не превышают объема выделенных под инвестквоты ресурсов. «По перерабатывающим заводам будет аукцион на Дальнем Востоке, а по судам они получат те проценты, на которые заявились», – заключил руководитель федерального агентства.

Fishnews
НазадМетки: ФАСдальний востокминтайросрыболовство

Похожие новости

26 декабря 2017 года

Росрыболовство видит риски в крабовых аукционах

Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

ЭПЖ и электронные промбилеты ждут закона

Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.

Хабаровский край делает выводы из непростой путины

Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.

Сертификаты против браконьеров

На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.

Приморский профсоюз выступил в защиту «исторического принципа»

Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье считает «экономической диверсией» возвращение к аукционам как к основному механизму распределения квот вылова.

Регламент по выдаче промбилетов учел перемены в правовой базе

Минсельхоз внес изменения в административный регламент по выдаче разрешений на вылов. В документе отразили изменения, которые произошли в нормативно-правовой базе.

Лента новостей

27 декабря 2017 года

«Краснокнижных» рыб хотят уберечь от глобальной сети

На заседании правительства одобрили поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю редкими водными биоресурсами и другими животными. Необходимость изменений вызвана массовыми случаями продажи особо ценной фауны в интернете.

Терминал «Сероглазка» - в лучших инвесторах Камчатки

В Камчатском крае впервые вручили премию «Инвестор года-2017». Одним из ее лауреатов стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»), реализующая крупный проект по перевалке рыбопродукции.

Водоросль ведет к успеху корейский экспорт продуктов

Поставки водоросли порфиры из Кореи на внешние рынки достигли рекордного показателя в 500 млн долларов. Еще десять лет назад стоимостные объемы экспорта этого продукта составляли лишь 60 млн долларов. У властей страны в связи с этим большие планы.

26 декабря 2017 года

Сенаторы дали добро отсрочке по электронной ветсертификации

Совет Федерации одобрил закон, который продляет переходный период для внедрения электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 г. Также предусматриваются случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после этой даты.

Росрыболовство видит риски в крабовых аукционах

Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

ЭПЖ и электронные промбилеты ждут закона

Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.

Хабаровский край делает выводы из непростой путины

Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.

Сертификаты против браконьеров

На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.

Приморский профсоюз выступил в защиту «исторического принципа»

Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье считает «экономической диверсией» возвращение к аукционам как к основному механизму распределения квот вылова.

Регламент по выдаче промбилетов учел перемены в правовой базе

Минсельхоз внес изменения в административный регламент по выдаче разрешений на вылов. В документе отразили изменения, которые произошли в нормативно-правовой базе.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Горбуша показала интересный результат

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Об уроках лососевой путины

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

Мурманский гребешок не угодил науке

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.