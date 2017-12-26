27 декабря 2017 года

Инвестквоты поделят на аукционах

Аукционы на понижение придется проводить по всем типам заявок на инвестквоты кроме крупно- и среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна. В Росрыболовстве рассчитывают, что остатки «судовых» квот компании доберут уже в 2018 г.

На Дальнем Востоке – перетекающие остатки

На встрече с журналистами 26 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков озвучил промежуточные результаты заявочной кампании по инвестквотам. Всего было подано 68 заявок, половина из них предполагает строительство рыбопромысловых судов и столько же – рыбоперерабатывающих заводов. Общий объем инвестиций оценивается в 130 млрд рублей.

В Дальневосточном бассейне на господдержку в виде инвестквот претендуют 28 инвестиционных проектов: 10 по обновлению флота (семь крупнотоннажных судов и три среднетоннажных) и 18 заводов по береговой переработке. «С точки зрения количества судов мы видим, что есть небольшой недобор», – отметил глава федерального агентства, выразив уверенность, что «вся инвестиционная квота, которая останется по судам на Дальнем Востоке, будет в следующем году выбрана».

По словам Ильи Шестакова, предприятия уже заявили о планах по строительству дополнительных судов в 2018 г. Задержка связана с неготовностью верфей полностью обеспечить выполнение заказов рыбопромышленных компаний.

«За эти пять лет, которые мы видим по программе, количество верфей и их возможности, к сожалению, не могут покрыть всех потребностей, которые есть у рыбаков. Но поскольку срок этот перетекающий, в следующем году мы ожидаем, что дополнительно будут построены суда, которые полностью инвестиционные квоты на Дальнем Востоке выберут, имеется в виду по крупнотоннажным – по минтаю и по сельди», – заявил глава рыбного ведомства.

На Севере – перебор по заводам

На Северном бассейне желающих строить новые суда на российских верфях оказалось гораздо больше – 24 заявки, и еще 18 заявок поступило по перерабатывающим фабрикам.

«По рыбоперерабатывающим заводам это даже выше тех ожиданий, которые были, – прокомментировал итоги заявочной кампании корреспонденту Fishnews Илья Шестаков. – Мы предполагали, что может быть построено достаточно большое количество заводов, но не настолько. Особенно на Северном бассейне, 18 заявок – это очень много».

В Росрыболовстве сомневаются в рентабельности таких проектов с точки зрения экономики. «Объем сырья на Северном бассейне сейчас сокращается, и динамика идет пока на снижение, а объемы переработки на этих заводах планируются достаточно большие», – указал руководитель федерального агентства.

По его словам, возможно, это станет стимулом для развития прибрежного рыболовства, поскольку с 2019 г. дополнительные лимиты получат компании, которые будут привозить на берег улов в свежем или охлажденном виде.

Отбор завершится аукционами

Заявочная кампания завершилась 7 декабря, и к рассмотрению заявок сразу же приступила рабочая группа, которая уже провела несколько заседаний. Сформирована и комиссия по отбору инвестпроектов, в состав которой вошли представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ФАС. Илья Шестаков подтвердил, что наблюдатели от отраслевых ассоциаций смогут принимать участие в работе комиссии без права голоса, «с тем чтобы слышать на каком основании заявки отклоняются».

Сейчас рабочая группа проводит экспертизу поданных документов. «Если они соответствуют всем нормам, то выносит на комиссию, если не соответствуют, то также на комиссию выносит для отклонения. Поэтому все достаточно прозрачно, и по сути исключена возможность человеческого фактора», – подчеркнул глава ведомства.

Он рассказал, что уже есть проекты, которые рекомендовано отклонить. «В том числе проект господина Зуба, который полностью не соответствует требованиям, которые заложены в постановлении», – уточнил Илья Шестаков.

В целом количество поданных заявок позволяет говорить о том, что для распределения инвестквот потребуются аукционы. «Аукцион на понижение будет по всем бассейнам и по всем видам», – предупредил глава Росрыболовства.

Единственным исключением станут крупно- и среднетоннажные суда для Дальневосточного бассейна – поданные заявки не превышают объема выделенных под инвестквоты ресурсов. «По перерабатывающим заводам будет аукцион на Дальнем Востоке, а по судам они получат те проценты, на которые заявились», – заключил руководитель федерального агентства.

Fishnews