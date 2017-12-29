29 декабря 2017 года

Для юга России тоже прописали рыболовные нормы

Изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна устанавливают суточные нормы вылова для любительской рыбалки. Также документ содержит изменения по запретным мерам, срокам и районам добычи, характеристикам орудий лова и т.д.

Поправки утверждены приказом Минсельхоза от 29 ноября 2017 г. № 596. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ устанавливает суточные нормы добычи водных биоресурсов для любительского рыболовства, превышать которые запрещается.

На сегодняшний день такие нормы уже предусмотрели в правилах для Байкальского, Западного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского бассейнов.

Также приказ Минсельхоза вносит корректировки в положения правил, касающиеся запретительных мер при осуществлении рыболовства и ведении промысловой отчетности; запретных для добычи ВБР сроков (периодов) и районов; характеристик используемых орудий лова; приловов и т.д.

Напомним, Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн включает в себя Черное и Азовское моря с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Республики Калмыкия (за исключением Каспийского моря с бассейнами впадающих в него рек), Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской (бассейн реки Дон), Воронежской, Липецкой, Ростовской, Саратовской (бассейн реки Дон) и Тульской областей (бассейн реки Дон), города федерального значения Севастополь, за исключением прудов, обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной и частной собственности.

Fishnews