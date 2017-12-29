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Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Сергей Михеев: Путина-2017 на Амуре поставила перед нами серьезную задачу

Налицо первые признаки снижения запасов лососей реки Амур, которое будет стремительно продолжаться, если оперативно не взяться за решение этой проблемы комплексными мерами, уверен руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей Михеев.

Лососевая путина в Хабаровском крае в 2017 г. выдалась непростой. «Тенденция последних лет и благоприятные прогнозы науки способствовали увеличению производственных мощностей предприятий, использовавших для этого в том числе заемные средства. Однако по итогам путины освоение рекомендованных объемов вылова в Амурском бассейне не превысило 60%», – рассказал Fishnews руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей Михеев.

По его словам, предпосылки к такому исходу путины были еще в начале года: этот вопрос поднимался на совещаниях с рыбаками, но предприятия в большинстве своем продолжили работать по прежним схемам. «В итоге многие не смогли возместить даже убытки по подготовке к путине», – отметил Сергей Михеев.

Руководитель территориального управления сообщил, что благодаря принятым мерам в этом году удалось повысить заполнение пяти государственных лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) Хабаровского края на 43% от планируемого – это неожиданно хороший результат. Значительным, по оценкам специалистов ведомства, остается и сам фонд естественных нерестилищ лососей в Амуре и его притоках. «Однако наши поездки по основным нерестовым рекам показали, что рыба туда практически не доходила этой осенью. Я лично бывал там вместе с коллегами, на той же реке Гур, которую сегодня приводят в пример, говоря об активности браконьеров, но мы не нашли там ни рыбы для ЛРЗ, ни тех, кто препятствовал бы проходу производителей, – обратил внимание Сергей Михеев. – Т.е. основным антропогенным фактором, влияющим на численность подходов лососей на нерест, по нашей оценке, является вылов при осуществлении рыболовства – промысловая нагрузка».

В таких условиях, по словам Сергея Михеева, очевидна необходимость комплексного решения проблемы путем отладки механизмов регулирования добычи лососей на всех этапах: прогнозирования, планирования, распределения, оперативного регулирования, оценки результатов рыбохозяйственной деятельности и воздействия промысла на состояние запасов.

«Руководство отрасли поставило нам задачу подготовить к ДВНПС механизмы регулирования, и совместно с наукой мы это сделали. К сожалению, сейчас в проекте изменений в правила рыболовства мы видим лишь отдельные «кирпичики» из предложенного комплекса решений. Поэтому мы продолжаем работу над механизмами регулирования промысла на Амуре. В том числе мы предложили Росрыболовству дать поручение нашему теруправлению и науке в течение зимы и весной анализировать происходящие изменения с ресурсной базой, промысловой обстановкой, чтобы с учетом этих наблюдений и расчетов внести дополнительные корректировки в план действий на предстоящую лососевую путину», – сообщил руководитель АТУ.

Среди наиболее эффективных мер в теруправлении называют конкретизацию положений правил рыболовства в части четкого разграничения нарушений без ущерба и с ущербом; установление минимальных объемов на судно или орудие лова; внедрение новых публичных и объективных методов оценки и прогнозирования состояния запасов лососей и др.

«И, наконец, необходима оценка эффективности мер регулирования, принимавшихся в путину 2017 года. Сегодня налицо первые признаки снижения запасов лососей реки Амур, которое будет стремительно продолжаться, если мы оперативно не возьмемся за решение этой проблемы комплексными мерами», – уверен Сергей Михеев.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: росрыболовство

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