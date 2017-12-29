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Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ на Днях Дальнего Востока в Москве

Иван Фетисов: Рыбаки могут взять больше от участия в выставках

Выставка, завершившая проект «Дни Дальнего Востока в Москве», наглядно показала, как тесный диалог с рыбаками позволяет найти правильные решения по продвижению новых продуктов и услуг, считает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

С 14 по 16 декабря в «Экспоцентре» проходила выставка инвестиционных проектов и возможностей регионов ДФО, ставшая кульминацией дней Дальнего Востока в столице. А перед этим на Тверской площади для москвичей целую неделю работала Дальневосточная ярмарка, демонстрирующая природные богатства, культуру, традиционные промыслы, напитки и деликатесы самой восточной части страны.

На выставке одна из ведущих отраслей в экономике округа – рыболовство – была представлена отдельным стендом с логотипом «Русская рыба», что неудивительно – дальневосточные предприятия обеспечивают 2/3 общероссийского вылова рыбы и морепродуктов. Экспозиция, организованная Росрыболовством совместно с отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group, привлекала внимание не только широким ассортиментом даров моря и дразнящими аппетит дегустациями, но и интерактивными развлечениями.

Прямо на стенде посетители выставки могли самостоятельно оценить удобство современных технологий и заказать в мобильном приложении морские деликатесы – прямиком с холодильников «Русской рыбной компании», одного из крупных игроков рыбного рынка. Платформа для интернет-торговли пока рассчитана на формат B2B, но убедиться в ее преимуществах на выставке мог любой желающий.

Другой точкой притяжения стал своеобразный 3D-аттракцион, позволяющий участникам в полной мере ощутить, что такое глубоководный промысел, посмотреть подводный мир и поближе познакомиться с крабами и макрурусом, добычу рыболовецкий колхоз «Восток-1» ведет на глубинах свыше километра.

«Кейсы РРК и «Востока-1» – это хороший пример правильного применения доступных нам инструментов для продвижения продуктов, услуг или позиционирования компании, настроенных на конкретную аудиторию, – рассказал Fishnews генеральный директор ESG Иван Фетисов. – Когда мы понимаем, какая задача стоит перед нашими партнерами из рыбной отрасли, то можем предложить им гибкие решения, в том числе технологические».

По мнению руководителя Expo Solutions Group, пока рыбопромышленники очень слабо задействуют доступные им инструменты в рамках участия в отраслевых выставках, форумах и других мероприятиях на публичных площадках внутри страны и за рубежом. Если есть хороший продукт, не стоит ограничиваться формальным участием в региональных, национальных или отраслевых экспозициях.

«Рыбакам нужно активнее обращаться к нам. Мы сможем показать, как правильно распределить ресурсы, в каких выставках стоит участвовать, а какие пропустить, и выбрать наиболее эффективный формат – в зависимости от продукта, в зависимости от сырья, в зависимости от рынка – российского или зарубежного, в зависимости от покупателя и целей, которые хочет достичь компания», – подчеркнул Иван Фетисов. По его словам, подготовка к рыбным выставкам в Брюсселе и в Санкт-Петербурге уже идет полным ходом, поэтому участникам лучше определяться с планами уже сейчас.

Fishnews

  • Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ на Днях Дальнего Востока в Москве
  • Перед выставкой на Тверской площади для москвичей целую неделю работала Дальневосточная ярмарка
  • Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ тестирует мобильное приложение по заказу морских деликатесов с холодильников «Русской рыбной компании»
  • На выставке рыболовство было представлено отдельным стендом
  • 3D-аттракцион от рыболовецкого колхоза «Восток-1»позволял в полной мере ощутить, что такое глубоководный промысел
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