Правила рыболовства готовят к большим изменениям

11 января 2018 года
В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.
Кампания по заключению договоров о закреплении долей квот на новый срок пройдет в этом году. Минсельхоз и Росрыболовство продолжают разработку необходимой правовой базы.
Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.
10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
11 января 2018 года
Достичь амбициозных целей, заложенных в стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., можно только возродив промысловую разведку, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.
Введение обязательной электронной ветсертификации сдвинули на полгода. Таким образом, стартовал последний отсчет для внедрения этой системы, отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.
Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.
Кампания по заключению договоров о закреплении долей квот на новый срок пройдет в этом году. Минсельхоз и Росрыболовство продолжают разработку необходимой правовой базы.
Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.
Законопроект, призванный реформировать систему госконтроля в России, включен в приоритетную часть работы Госдумы. Рассмотреть документ депутаты рассчитывают в феврале.
Рыбу в канале Новосибирского шлюза реки Оби спасают от кислородного голодания. Угроза возникла из-за запруды, образовавшейся при реконструкции верхнего подходного канала.
Экспорт креветки из Вьетнама по итогам прошлого года достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г. Прогноз Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) превышен на 400 млн долларов.
10 января 2018 года
Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.