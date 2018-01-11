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Правила рыболовства готовят к большим изменениям

Правила рыболовства готовят к большим изменениям

Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна должны учесть изменения в регулировании прибрежного рыболовства, которые начнут действовать с 1 января 2019 г. «В соответствии с законодательством, с этого времени происходит «схлопывание» промышленных квот и «прибрежки». Соответственно, необходимо правилами отрегулировать районы промысла, чтобы большие суда не допускали нарушений, ограничить их работу соответствующими изобатами», – рассказал Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Больших дополнений потребует реализация инициатив, с которыми выступил Камчатский край, отметил замглавы федерального агентства. Напомним, что камчатские предложения призваны снять для рыбаков административные барьеры при учете уловов, доставляемых в живом, свежем и охлажденном виде.

Есть и другие моменты с точки зрения сохранения водных биоресурсов, которые нужно отразить в правилах рыболовства, обратил внимание Петр Савчук.

Однако переиздание правил – процесс небыстрый. В связи с этим решено также готовить изменения в действующий документ. Проект поправок и проект новых правил рыболовства рассматривались на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем 10 ноября на Сахалине.

Fishnews
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