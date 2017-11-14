14 ноября 2017 года

Камчатка вновь предложила изменения по учету улова

Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.

В прошлом году губернатор Камчатки Владимир Илюхин передал президенту Владимиру Путину обращение, в котором излагалась концепция изменений. Глава государства поручил изучить вопрос. Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) выработал базовые принципы поправок. В мае власти региона представили предложения на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета – ДВНПС поддержал инициативу.

Сейчас готовятся к переизданию правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, в новый документ Камчатка предлагает внести изменения по учету улова. Они распространяются и на прибрежное, и на промышленное рыболовство, главное – чтобы уловы доставлялись в живом, свежем или охлажденном виде, обратил внимание зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. Предполагается, что в этом случае рыбаки смогут вести учет добытого и вносить данные в промысловый журнал по факту выгрузки на берегу.

«Ранее мы поддержали изменения в правила для работы в шестимильной прибрежной зоне Сахалина и Курильских островов. Предлагаем пойти дальше и распространить эти нормы на весь Дальний Восток, причем не ограничиваться 6 милями», – рассказал Fishnews куратор камчатской рыбной отрасли.

Он отметил, что при подготовке предложений проработан вопрос о том, как не допустить перелова квотируемых объектов промысла.

Концепцию изменений Владимир Галицын представил на заседании ДВНПС 10 ноября в Южно-Сахалинске. «Схема достаточно новаторская, инновационная, при обсуждении мы сравнили ее с выведением лососей из ОДУ», – сказал зампред – министр.

«Ваше предложение действительно инновационное. Будем детально прорабатывать», – прокомментировал председатель совета, замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Fishnews