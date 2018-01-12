12 января 2018 года

Проблемы марифермеров Приморья будут решать в новом составе

В Приморском крае скорректировали состав рабочей группы по вопросам, связанным с марикультурой на ООПТ. Орган пополнился новыми представителями региональных властей.

Рабочая группа была создана распоряжением краевой администрации в августе 2017 г. Этому предшествовал конфликт вокруг хозяйств марикультуры на юге Приморья. Возник вопрос: можно ли заниматься аквакультурной деятельностью в границах памятников природы, образованных еще во времена СССР? Ситуация не урегулирована до сих пор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения в состав группы внесены распоряжением администрации Приморья от 10 января 2018 г. № 2. Теперь возглавлять совещательный орган будет врио вице-губернатора Валентин Дубинин. Новыми членами рабочей группы стали председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого заксобрания Евгений Зотов (по согласованию), директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Александр Коршенко, заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Вадим Сонин (по согласованию).

Из состава группы исключены Денис Бочкарев, возглавлявший ее во время работы вице-губернатором, приморский межрайонный природоохранный прокурор Михаил Грицун, главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий краевого департамента природных ресурсов Оксана Сотникова.

Fishnews