16 января 2018 года

MOON TECH: новое имя – знакомые технологии

В 2017 г. китайская госкорпорация Yantai Moon – производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования – сменил название. Новое имя известного в мире бренда – Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd). Fishnews побывал на самой крупной производственной площадке корпорации – заводе в городе Янтай.

Moon Tech остается сегодня в Китае единственным государственным предприятием в сфере холодопроизводства. В больших объемах его оборудование поставляется за рубеж. Причем это не только стандартная компрессорная и холодильная техника, системы кондиционирования, но и собственные передовые разработки.

Обширную структуру представляют собой собственные производственные мощности госкорпорации. Ее заводы располагаются в Китае, а также Малайзии, Англии и США. Самой крупной производственной площадкой Moon Environment Technology Co., Ltd, где сосредоточены не только технические мощности, но и ведется проектная и исследовательская работа, является завод в городе Янтай (Китай). Его штат насчитывает порядка 4000 специалистов, оборот – около 1 млрд долларов в год.

В отличие от многих предприятий КНР здесь не боятся гостей, делегациям со всего мира всегда готовы показать организацию и масштабы производства. Fishnews довелось побывать на заводе уже вечером, когда основная смена завершилась и территория завода опустела. Однако в цехах работа шла полным ходом.

В цехах Янтая

Директор по продажам в России и СНГ Moon Tech Ли Янь провел гостей из России с экскурсией по всей территории завода. По словам представителя корпорации, на предприятии практически нет серийного производства, поскольку от заказчиков редко поступают одинаковые проекты и всегда речь идет об индивидуальных требованиях к технологиям.

«Очередная партия оборудования Moon Tech готовится к отгрузке на Курскую атомную электростанцию», – пояснил назначение еще нескольких агрегатов, ожидающих своей очереди в цеху готовой продукции, Ли Янь. Возможность участвовать в реализации таких высокотехнологичных проектов, как строительство метро или атомных электростанций, китайская корпорация получила после приобретения в 2012 г. американской компании Dunham-Bush Limited. «Недавно мы завершили проект для Белорусской АЭС и готовимся к тендерам Ленинградской атомной электростанции, – поделился планами на ближайшую перспективу представитель корпорации. – Кроме того, работаем сейчас с Уральским электрохимическим комбинатом».

В цеху скороморозильного оборудования наше внимание привлек уже собранный спиральный морозильный аппарат, который может использоваться и на рыбоперерабатывающих предприятиях. Продукт, попадая на конвейер такого морозильника, плавно проходит его ярусы снизу вверх, подвергаясь воздушной заморозке при температуре -35-40°C. На заводе Moon Tech мы смогли увидеть более мощную модель спирального морозильного оборудования, в котором используется сразу две спирали (барабаны). Длина конвейерной ленты в нем составляет 400 м, скорость заморозки – 4-6 тонн продукции за час.

Российское направление

Рынок России начал знакомство с оборудованием китайской государственной корпорации в 2000-х гг. Первые активные продажи пошли на Дальний Восток: на многих рыбоперерабатывающих предприятиях сегодня можно встретить морозильные шкафы с фирменным логотипом Moon Tech (Yantai Moon).

Пик заказов для рыбной отрасли пришелся на 2015 г. Тогда цеха завода в Янтае были загружены работой по комплексному обеспечению холодоснабжения для двух крупных рыбоперерабатывающих заводов, которые строили на Дальнем Востоке инженеры «Технологического оборудования». «Благодаря нашему сотрудничеству по проектам для рыбной отрасли российское направление вышло для госкорпорации Moon Tech на второе место по объемам иностранных заказов», – отметил директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей Арефьев.

Сегодня уже можно говорить об определенном насыщении российского дальневосточного рынка холодильным оборудованием, которое используется в сегменте первичной переработки. Отрасль начинает требовать более сложных и совершенных технологий. «С углублением рыбопереработки повышаются и требования к холодильному оборудованию. На смену простым плиточным морозильникам приходят филейные, туннельные, спиральные машины, шоковая штучная заморозка. К проектам такого уровня мы также привлекаем наших партнеров из Moon Tech», – рассказал Андрей Арефьев.

Однако сферами пищевой переработки и атомной энергетики присутствие Moon Tech в России и странах СНГ не ограничивается. Китайская госкорпорация сотрудничает с частными компаниями из различных отраслей и принимает участие в крупных государственных проектах для нефтяной отрасли Туркменистана, Казахстана и России, выполняет заказы в рамках госпрограммы Узбекистана по развитию сельского хозяйства.

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