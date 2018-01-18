19 января 2018 года

Корейским инвесторам посвятят специальные дни

Минвостокразвития предложило коллегам из Южной Кореи провести День корейского инвестора в марте во Владивостоке. Стороны анонсировали работу по наведению «9 мостов» сотрудничества в различных отраслях.

Вопросы взаимодействия обсудили глава Минвостокразвития Александр Галушка и председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Встреча проходила в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Глава Минвостокразвития напомнил, что в ходе рабочей поездки в Сеул передал корейским коллегам подготовленный специалистами министерства предварительный план реализации инициативы «9 мостов» на Дальнем Востоке. Тогда стороны договорились, что в первой половине 2018 г. приступят к работе по реализации утвержденного плана.

Концепцию развития двусторонних отношений по принципу «9 мостов» президент Кореи Мун Чжэ Ин предложил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2017 г. Это природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, сельское и рыбное хозяйство, создание рабочих мест.

«Вы поддержали проведение на регулярной основе «дней корейского инвестора». Мы предлагаем провести очередной такой день 5-6 марта во Владивостоке, имея в виду и ваши предложения о проведении встреч рабочих групп по «9 мостам» с участием российских и корейских заинтересованных ведомств и организаций. В ходе такой работы важно обсудить уже реализующиеся совместные проекты, а также определить новые», - заявил Александр Галушка.

По инициативе господина Сон Ён Гиля на полях «дня инвестора» будет проведено первое заседание российско-корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций. С корейской стороны уже сформирован перечень участников совета, всего в него вошли 86 компаний республики.

Fishnews