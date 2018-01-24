24 января 2018 года

Вьетнам плотно займется креветкой

Одним из ключевых секторов экономики Вьетнама планируется сделать креветководство. Ожидается, что к 2025 г. объем производства деликатеса увеличится до 1,1 млн тонн, а его экспорт - до 10 млрд долларов в год.

Национальный план действий по развитию креветководства обнародовал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Этот план предусматривает адаптацию к изменению климата, экологичное развитие отрасли, улучшение качества и эффективности производства, повышение конкурентоспособности продукции.

К 2020 г. производство креветки в стране должно увеличиться до 5,5 млрд долларов в год по стоимости и достичь среднегодового роста в 0,79%, пишет портал Nhan Dan. По его информации, согласно плану, площадь креветочных ферм республики достигнет 710 тыс. га с общим объемом производства в 850 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2021 - 2025 гг. в стране предполагается создать крупные и высокотехнологичные экофермы. В этот период экспорт креветки должен достичь уровня в 10 млрд долларов, среднегодовой рост - 12,7%. Планируется, что общая площадь акваторий для выращивания морской креветки достигнет 750 тыс. га, а объем производства - 1,1 млн тонн.

По итогам прошлого года экспорт креветки из Вьетнама достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г.

Fishnews