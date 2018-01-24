24 января 2018 года

Почем лес для рыбовода

Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.

Закон, позволяющий использовать сельскохозяйственные и лесные земли для товарного рыбоводства, был принят в июле прошлого года. Для реализации его положений и разработан нынешний проект постановления правительства.

Размер оплаты будет зависеть от площади лесного участка и региона, где он расположен. При расчете будут применяться устанавливаемые правительством коэффициенты. Так, в предлагаемом документе прописаны ставки в размере от 2,08 тыс. рублей за гектар в Свердловской области до 5,48 тыс. рублей в Московской области. Согласно постановлению Правительства РФ от 11 ноября 2017 г. № 1363, эти ставки в 2018 г. применяются с коэффициентом 1,57, в будущем году - с коэффициентом 1,89, в 2020 г. - с коэффициентом 2,26.

Кроме того, проект постановления предусматривает дополнительные повышающие коэффициенты (от 2 до 6) для отдельных видов земель лесного фонда (эксплуатационных лесов, различных типов защитных лесов и других).

«Эти расценки несколько выше, чем при использовании земель, скажем, под выпас скота, - заявил Fishnews председатель правления Ассоциации «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» Василий Глущенко. - Однако под выпас и площади нужно заметно больше. Мы спрашивали у рыбоводов Карелии и Сахалина, сколько земель лесного фонда они используют. Получилось немного: до 1-2 га под инфраструктуру — склад, навес, бытовку... В этом случае выплаты составят несколько тысяч рублей с хозяйства и не будут слишком обременительны».

Fishnews