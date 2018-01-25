25 января 2018 года

Приморье собирается активно поучаствовать в Съезде рыбаков

Какие вопросы важно поднять на Всероссийском съезде рыбаков, обсудили на собрании членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП планирует направить на важнейшее для отрасли мероприятие более 20 делегатов.

Рыбопромышленники Приморского края готовятся активно поучаствовать в IV Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. Представители отрасли со всей страны соберутся в Москве 27 февраля. Рыбаки надеются, что участие в съезде примет президент Владимир Путин.

Коллективы организаций-членов АРПП уже определились с делегатами. На нынешнем собрании утвержден общий список – это представители компаний «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», «Дальрыба», «Дальтрансфлот», «НПКА «Нереида», «Стандерс», «Тройка», «Дальрыбпром», «Владкристалл», представители Дальрыбвтуза. От ГК «Доброфлот» в делегацию войдет непосредственно руководство холдинга, а также президент АРПП Георгий Мартынов, первый вице-президент ассоциации Александр Васьков и глава департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. Всего 22 человека.

Георгий Мартынов сообщил, что изменилась норма представительства на съезде. Теперь это 1 делегат от 200 работающих. В связи с этим АРПП планирует дополнить список представителей.

Президент ассоциации пригласил участников встречи обсудить вопросы, которые хотелось бы включить в повестку съезда.

Одной из тем может стать таможенное оформление. С 1 января вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. У рыбопромышленников возникает немало вопросов, в том числе – по ремонту судов.

Но прежде всего рыбаки ждут ясности в вопросах перезакрепления долей квот на новый период. Участники собрания подчеркнули: важно, чтобы представители отраслевой общественности вошли в комиссию по распределению долей квот и профильную рабочую группу. Также представители рыбной промышленности региона подчеркнули значимость сохранения исторического принципа предоставления права на вылов. Планируют приморцы поднять и вопросы аквакультуры.

Ассоциация продолжит проработку предложений по повестке съезда и выступлениям представителей края.

«Очень важно скоординироваться по темам выступлений с коллегами из других регионов. Этот вопрос мы планируем решать совместно со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), выступившей одним из инициаторов проведения съезда», – заявил Fishnews Георгий Мартынов.

Fishnews