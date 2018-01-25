Новости
Подготовку к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства обсудили члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Приморье собирается активно поучаствовать в Съезде рыбаков

Какие вопросы важно поднять на Всероссийском съезде рыбаков, обсудили на собрании членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП планирует направить на важнейшее для отрасли мероприятие более 20 делегатов.

Рыбопромышленники Приморского края готовятся активно поучаствовать в IV Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. Представители отрасли со всей страны соберутся в Москве 27 февраля. Рыбаки надеются, что участие в съезде примет президент Владимир Путин.

Коллективы организаций-членов АРПП уже определились с делегатами. На нынешнем собрании утвержден общий список – это представители компаний «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», «Дальрыба», «Дальтрансфлот», «НПКА «Нереида», «Стандерс», «Тройка», «Дальрыбпром», «Владкристалл», представители Дальрыбвтуза. От ГК «Доброфлот» в делегацию войдет непосредственно руководство холдинга, а также президент АРПП Георгий Мартынов, первый вице-президент ассоциации Александр Васьков и глава департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. Всего 22 человека.

Георгий Мартынов сообщил, что изменилась норма представительства на съезде. Теперь это 1 делегат от 200 работающих. В связи с этим АРПП планирует дополнить список представителей.

Президент ассоциации пригласил участников встречи обсудить вопросы, которые хотелось бы включить в повестку съезда.

Одной из тем может стать таможенное оформление. С 1 января вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. У рыбопромышленников возникает немало вопросов, в том числе – по ремонту судов.

Но прежде всего рыбаки ждут ясности в вопросах перезакрепления долей квот на новый период. Участники собрания подчеркнули: важно, чтобы представители отраслевой общественности вошли в комиссию по распределению долей квот и профильную рабочую группу. Также представители рыбной промышленности региона подчеркнули значимость сохранения исторического принципа предоставления права на вылов. Планируют приморцы поднять и вопросы аквакультуры.

Ассоциация продолжит проработку предложений по повестке съезда и выступлениям представителей края.

«Очень важно скоординироваться по темам выступлений с коллегами из других регионов. Этот вопрос мы планируем решать совместно со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), выступившей одним из инициаторов проведения съезда», – заявил Fishnews Георгий Мартынов.

Fishnews

  • Подготовку к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства обсудили члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья
  • Президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ
  • Генеральный директор компании «Дальрыба», член совета АРПП Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ
  • Член совета АРПП Андрей ТЕМНЫХ
  • Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ
  • Генеральный директор рыболовецкого колхоза «Восток-1», член совета АРПП Александр САЙФУЛИН
    •
    НазадМетки: аквакультурамосква

    Похожие новости

    25 января 2018 года

    Карп получит льготную страховку

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.

    24 января 2018 года

    Минтаевая путина проходит по позитивному сценарию

    К 22 января в Охотском море добыто 149 тыс. тонн минтая - на 35% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Тихоокеанской сельди выловлено 3,1 тыс. тонн.

    23 января 2018 года

    Новинки рыбоводства съедутся на ВДНХ

    С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.

    Съезд собирает участников

    Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.

    Калининградский угорь ждет помощи от аквакультуры

    Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.

    Рыбоводам предлагают участки в Вологодской области

    Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.

    Лента новостей

    25 января 2018 года

    Общественных инспекторов подготовят в помощь рыбоохране и науке

    Профилактика браконьерства и подготовка общественных инспекторов-наблюдателей вошли в план работы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна на 2018 г.

    «Многоликих» нарушителей оштрафовали и лишили шхуны

    На Сахалине суд вынес решение о конфискации краболовной шхуны. По данным погрануправления, экипаж судна отключал ТСК, давал ложные ответы на запросы российских властей, а в порту Японии предъявлял поддельные регистровые документы.

    «Технологическое оборудование» берет курс на глубокую переработку рыбы

    Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.

    Ученые рекомендуют ввести в промысел новых моллюсков

    Специалисты ТИНРО-Центра предлагают включить двустворчатых моллюсков панопу японскую и зирфею Пилсбри в список «одуемых» и установить для них промысловые объемы. В институте подготовили соответствующее биообоснование.

    Карп получит льготную страховку

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.

    Иностранцам будут выделять квоты особым порядком

    Правительство утвердило правила распределения квот вылова в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.

    Камчатка готовится к перезакреплению долей квот

    Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г., отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

    «Гидрострой» и «Океанрыбфлот» стали победителями конкурса РСПП

    Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».

    Нелегальный гребешок не добрался до рынка

    Около 2 тыс. особей гребешка собрали двое браконьеров в Приморье к тому моменту, как их задержали полицейские. Для незаконного промысла использовали водолазное снаряжение и моторную лодку.

    24 января 2018 года

    Почем лес для рыбовода

    Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Без промразведки стратегических целей не достичь

    Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ

    Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

    Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Заместитель директора ТИНРО-Центра

    Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Горбуша показала интересный результат

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь КИМ

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Подготовка кадров для современной рыбопереработки

    Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей ВИННИКОВ

    Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Андрей ВИННИКОВ

    Необходимо повышать экологическое самосознание населения

    Все материалы

    Крупным планом

    Тымлатский рыбокомбинат после восстановления готов к переработке рыбы и икры

    «Технологическое оборудование» берет курс на глубокую переработку рыбы

    Самой крупной производственной площадкой корпорации Moon Tech является завод в городе Янтай (Китай). Оборот предприятия – около 1 млрд долларов в год

    MOON TECH: новое имя – знакомые технологии

    Крабовая продукция на прилавке

    О квотах, портах и крабе

    Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

    Мурманский гребешок не угодил науке

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.