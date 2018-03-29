29 марта 2018 года

Важнейшие вопросы рыбного хозяйства рассмотрят на коллегии

29 марта состоится расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству. На повестке дня – перезакрепление долей, инвестиционные квоты, вопросы отраслевой науки, рыбохозяйственного образования и другие важные темы.

Расширенное заседание коллегии откроет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. На мероприятии будут подведены итоги работы ведомства за 2017 г. и определены перспективы на 2018 г.

В заседании примут участие сотрудники центрального аппарата Росрыболовства, руководители теруправлений федерального агентства, научно-исследовательских институтов и других подведомственных учреждений. В рамках коллегии пройдут круглые столы по актуальным темам.

Традиционно на расширенное заседание приглашаются представители Контрольного управления президента, аппарата Правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза и других федеральных ведомств, власти регионов, представители отраслевых союзов и ассоциаций, СМИ.

На коллегии рассматриваются вопросы организации рыболовства, работа в сфере аквакультуры, вопросы рыбоохраны, безопасности флота, отраслевой науки и образования.

По предварительным данным, общий вылов за 2017 г. составил 4,9 млн тонн водных биоресурсов – на 2,6% выше уровня 2016 г., говорится в материалах к заседанию.

Почти 65% общего вылова традиционно пришлось на Дальний Восток. Уловы сардины-иваси составили 16,11 тыс. тонн (+241% к уровню 2016 г.), скумбрии – 51,4 тыс. тонн (+556%), сообщает корреспондент Fishnews.

Объем поставок ВБР за рубеж по сравнению с предыдущим годом вырос на 12% – до 1,14 млн тонн. В денежном выражении экспорт увеличился на 17% – до 4,4 млрд долларов. Импорт рыбопродукции составил 595 тыс. тонн в натуральном (+16%) и 1,905 млрд долларов в стоимостном (+18%) выражении.

Отмечено, что продолжается подготовка к закреплению долей квот на 15 лет и установлению единого морского пространства для промышленного и прибрежного рыболовства.

Уже известны первые результаты заявительной кампании по инвестиционным квотам: в феврале специальная межведомственная комиссия рассмотрела документы, предоставленные компаниями. Для получения лимитов было отобрано 10 инвестиционных проектов. Еще 46 проектов допущены к участию в аукционе на понижение. За счет нового вида квот власти предполагают создать стимулы для развития судостроения и береговой переработки.

Fishnews