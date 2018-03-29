29 марта 2018 года

Илья Шестаков: Либо крабовые инвестквоты, либо аукционы

Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.

Что поручил министр

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на коллегии Росрыболовства дал поручение доработать до 1 июня и внести в правительство проект постановления о закреплении долей инвестиционных квот на вылов крабов. Глава Минсельхоза отметил, что речь идет о строительстве флота как для Дальнего Востока, так и для Северного бассейна.

«По нашим оценкам, под эти квоты будет построена около 40 среднетоннажных судов», – заявил Александр Ткачев.

Аукционы против инвестквот

Решение о введении аукционов по продаже части квот на вылов краба пока не принято, поэтому говорить о том, каким будет этот механизм и какие доли, преждевременно, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Нет принятого решения: необходимы аукционы в этой части рыбохозяйственного комплекса или их можно заменить инвестиционными квотами», – уточнил глава федерального агентства. Он добавил, что это решение будет приниматься прозрачно и обсуждаться в рамках правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса. «Никаких кулуарных решений здесь не будет», – сказал Илья Шестаков.

Выход постановления правительства, регламентирующего распределение инвестиционных квот по крабам, напрямую связан с тем, каким будет это решение. «Мы понимаем, что либо будет постановление по инвестиционным квотам, либо будет решение по проведению аукционов. Два таких механизма одновременно запущены не будут», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

Доходы и убытки

По словам Ильи Шестакова, финансовая модель крабовых аукционов уже просчитана и представлена в правительство. «Мы рассчитывали по средней (модели – прим. ред.), с точки зрения рентабельности, да, она может быть не такая, как сейчас, но в целом предприятия отрасли могут такую нагрузку выдержать», – подчеркнул он.

Главным экономическим эффектом от возвращения к аукционам руководитель Росрыболовства назвал доход, который получит федеральный бюджет от реализации квот на краба. «Все зависит от процента, который возможно будет выставлен на аукцион. Но при реализации 50%, если будет принято решение, доход в федеральный бюджет может составить порядка 80 млрд рублей», - озвучил он прогнозируемые цифры.

Другим последствием аукционного варианта, по словам Ильи Шестакова, может стать консолидация квот в руках крупных игроков. «С точки зрения управления и контроля за отраслью, с точки зрения искоренения теневой, «серой зоны» именно в этой части, это тоже даст дополнительные эффекты и плюсы», - заявил глава ведомства, уточнив, что размер «серой зоны» в секторе, по оценкам, не превышает 10-15%.

При этом в федеральном агентстве не скрывают, что введение аукционов повлечет за собой серьезные риски. Среди них – новый приход в отрасль иностранного капитала. «Это первое опасение, потому что действительно средств необходимо будет значительное количество. Мы не уверены, что те компании, которые сейчас являются участниками на данном рынке, смогут привлечь свободные ресурсы», - признал глава рыбного ведомства.

«Второе – это, конечно, реализация инвестиционных квот, связанная с тем, что многие компании за счет доходов от продажи краба вошли в инвестиционную программу по строительству судов для других видов и объектов промысла», – продолжил Илья Шестаков.

Он также указал, что когда принимались поправки в закон о введении инвестиционных квот и продлении срока закрепления долей, начало действия специально было отложено до 1 января 2019 г., чтобы предприятия до истечения десятилетнего периода не сталкивались с изменением условий работы. «Поэтому я считаю, что раз мы приняли решение и закон подписан, сейчас менять это решение, когда оно вступило в силу и при этом еще не прошло и года, мы еще не посмотрели даже, как оно работает, наверное, с точки зрения стабильности на рынке, не совсем правильно», – отметил руководитель Росрыболовства.

Fishnews