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Круглый стол по вопросам безопасности мореплавания в рамках программы коллегии Росрыболовства. Фото пресс-службы ФАР

Росрыболовство наметило, как сделать работу в море более безопасной

В связи с последними трагическими событиями в стране заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил коллегам провести учебные пожарные тревоги на рыбопромысловых судах.

Штабы оперативного руководства (ШОР) при аварийных случаях с судами рыбопромыслового флота пока действуют не в полной мере. Об этом говорилось на круглом столе по вопросам безопасности мореплавания в рамках программы коллегии Росрыболовства.

В обсуждении участвовали представители территориальных управлений Росрыболовства, мероприятие вел замруководителя федерального агентства Петр Савчук.

В 2017 г. на промысле произошло 94 аварийных случая, существенно увеличилось количество пожаров и задымлений, намоток на винто-рулевую группу, поломок главного двигателя, механизмов и агрегатов судна, навалов на судно, берег, конструкции. Выросло число случаев травмирования и гибели членов экипажа, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По оценке специалистов, на ухудшение аварийной обстановки повлияли изношенность судов, низкий уровень подготовки к ЧС членов экипажей, а также несоблюдение требований безопасности. Вместе с тем нужно повысить эффективность работы со стороны Росрыболовства. «Мы несколько раз проводили учения, которые показали, что наши ШОРы не работают в той мере, в которой должны. Нам необходимо наладить эту важную работу», – отметил Петр Савчук.

Росрыболовство участвует в реформе контрольно-надзорной деятельности. Автоматизация процессов является одной из главных задач. Решить ее в рыбной отрасли предполагается за счет использования портала отраслевой системы мониторинга (ОСМ), который разрабатывают в ЦСМС. В личном кабинете пользователя будет предусмотрен функционал по освидетельствованию на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). «Это обеспечит создание прозрачного и контролируемого процесса сертификации рыбопромысловых компаний и судов: от подачи заявки судовладельцем до получения аналитической отчетности государственными органами в различных срезах», - отметил начальник управления флота, портов и мониторинга Анатолий Дубник.

По итогам круглого стола Петр Савчук поручил коллегам организовать «на местах», в регионах подобные совещания. В связи с последними трагическими событиями в стране поручено проверить пожарную безопасность зданий теруправлений и подведомственных организаций Росрыболовства, совместно с судовладельцами провести учебные пожарные тревоги на судах рыбопромыслового флота.

Fishnews
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