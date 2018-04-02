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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на расширенном заседании коллегии ведомства

Отраслевой науке не обойтись без рыбаков

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул важность участия отраслевого сообщества в планировании ресурсных исследований. С этой целью он предложил включить представителя ВАРПЭ в состав совета директоров рыбохозяйственных НИИ.

Подводя итоги расширенного заседания коллегии Росрыболовства, руководитель ведомства Илья Шестаков согласился с необходимостью наращивать ресурсные исследования. Финансирования, выделенного институтам на 2018 г., достаточно, чтобы выполнять текущие исследования для определения ОДУ, однако для полноценного изучения рыбных запасов на пресноводных внутренних водных объектах и в перспективных районах промысла надо изыскивать дополнительные средства.

Глава Росрыболовства рекомендовал активно привлекать к этой работе рыбаков. «Очень важна здесь работа вместе с отраслевым сообществом, с ассоциациями, потому что как только правительство видит, что мы работаем в едином ключе, сразу же есть результаты, которые в том числе дают и дополнительное финансирование, которое направляется на научные исследования», – заявил Илья Шестаков.

Он сообщил о договоренности с руководством ВАРПЭ о включении представителя ассоциации в состав совета директоров научно-исследовательских институтов Росрыболовства и распорядился подготовить соответствующие изменения.

«Рассчитываю на продолжение наконец-то конструктивной совместной работы с отраслевым сообществом, чему, надо признаться, мы все очень рады», – подчеркнул Илья Шестаков.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева, в 2017 г. был отлажен очень правильный формат взаимодействия Росрыболовства и ВАРПЭ.

«Руководитель Росрыболовства неоднократно встречался с членами совета ВАРПЭ, принимал участие в работе общего собрания ВАРПЭ и, что беспрецедентно, дал ряд поручений по итогам участия в общем собрании. Встречи с руководителями рыбацких объединений, с руководителями предприятий – это не исключение, а управленческий стиль Ильи Васильевича. Сегодняшнее заседании коллегии еще раз показало, что в Росрыболовстве сформирована эффективная команда, что штаб отрасли не живет отдельной жизнью, а работает в интересах отрасли», – заявил Fishnews Герман Зверев.

На заседании коллегии Росрыболовства отраслевыми наградами были отмечены не только сотрудники федерального агентства и подведомственных организаций, но и представители рыбацких объединений. Председателю правления Союза рыболовецких колхозов России Борису Блажко присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», а президент ВАРПЭ Герман Зверев награжден медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени.

Fishnews

  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на расширенном заседании коллегии ведомства
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Награду Председателю правления Союза рыболовецких колхозов России Борису БЛАЖКО вручил глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ
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