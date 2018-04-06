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Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

Несмотря на непростой для отрасли год, интерес российских рыбаков к участию в выставках возрос, отмечает генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. По его словам, это заслуга в том числе нового подхода к работе на выставках и расширенного пакета услуг для экспонентов.

Сегодня, когда российская рыбная отрасль вступила в процесс перезакрепления квот, оценки инвестпроектов, когда обсуждаются различные законодательные инициативы, компании все равно продолжают ловить, перерабатывать и продавать свою продукцию. А значит, по-прежнему актуальны вопросы расширения рынка сбыта, организации продаж, освоения новых направлений производства, и эту работу нельзя забрасывать, уверен гендиректор ESG Иван Фетисов.

«Мы понимаем, заявочная кампания по инвестквотам, взаимодействие с верфями, кампания по перезаключению договоров на 15 лет – это все, естественно, отнимает большое количество времени, денег и сил. Тем более, как я уже говорил, зачастую в штате рыбопромышленных компаний очень мало маркетинговых единиц. Обычно, когда решаются «серьезные» вопросы, маркетинг отходит на второй план, кстати, поэтому мы частично берем на себя эти функции, – отметил глава отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». – В целом могу сказать, у нас нет сокращения площадок – ни в Брюсселе, ни в Санкт-Петербурге, а по Китаю сейчас зарезервировано даже чуть больше, чем в прошлом году. Это заслуга в том числе нового подхода и расширенного пакета услуг, который мы предлагаем нашим клиентам».

Одно из новшеств – это консалтинговые услуги при подготовке рыбопромышленных компаний к участию в выставочных мероприятиях. «Присутствие в Брюсселе или Циндао – само по себе стоит больших денег и довольно тяжело для экспонентов в организационном плане. Поэтому мы стали отталкиваться от продукта, от сырья, от рынков сбыта. Когда к нам приходит компания, которой интересно выставляться на этих площадках, мы сначала делаем анализ, полноценное исследование рынка и продукции, которую выпускает это предприятие. Соответственно, приглашаем привезти на выставку уже конкретный продукт, у которого есть шансы выстрелить, быть замеченным», – пояснил Иван Фетисов.

При таком подходе, по его словам, естественным образом увеличивается и присутствие отечественной продукции глубокой переработки, то есть уже готовой для потребления.

Следующий этап после анализа – точечное приглашение клиентов на стенд компании. «Мы будем искать выход на европейские сети и попробуем построить деловую программу в Брюсселе с акцентом именно на точечные контакты с местными покупателями», – отметил собеседник издания.

Что касается отраслевой выставки в Санкт-Петербурге, то и там Expo Solutions Group намерен ввести ряд новшеств, оставив без изменения основную концепцию мероприятия. В рамках подготовительной работы уже сейчас выставочный оператор ведет переговоры с иностранными компаниями, охватывая новые страны и рынки.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: выставкакитай
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