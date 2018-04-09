09 апреля 2018 года

Правительство поручило подумать над борьбой с браконьерством

Росрыболовству и другим ведомствам нужно подготовить предложения о заключении международных соглашений по борьбе с ННН-промыслом. Такая задача поставлена в дорожной карте по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

План мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции утвердило Правительство РФ. Международное сотрудничество стало одним из направлений дорожной карты, сообщает корреспондент Fishnews.

Поставлена и задача в рыбной отрасли – подготовить предложения о возможности и целесообразности заключения международных договоров с государствами - импортерами рыбной продукции российского происхождения по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Такое поручение дано Росрыболовству, Минсельхозу, МИД, МВД, ФСБ России. В результате должен быть подготовлен доклад в Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Срок реализации – четвертый квартал, то есть октябрь-ноябрь 2018 г.

На сегодняшний день Россия заключила соглашения, направленные на борьбу с ННН-промыслом, с Китаем, Японией, Республикой Корея, КНДР и США. Также подписан меморандум в этой сфере с Канадой. Договоры предусматривают проверку законности происхождения товаров.

В марте Росрыболовство сообщило о ревизии соглашений. Речь шла о расширении перечня подлежащих сертификации видов продукции, изменении механизма проверки, а также изменении действующих международных соглашений.

Fishnews