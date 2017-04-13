Чем славен Хабаровский край среди других субъектов Дальнего Востока? Тем, что заслуженно считается инженерной столицей ДФО. Здесь строятся боевые истребители, гражданский Sukhoi Superjet 100 и военные корветы по стелс-технологии, сложнейшие подводные лодки, современные гражданские грузовые и пассажирские суда – с 90-х годов судостроители не утратили знания, технологии и кадровый потенциал. Сегодня на судостроительных предприятиях края трудится в общей сложности около 5 тыс. человек, доля выпускаемой продукции в производстве всех транспортных средств составляет более 14%, сама отрасль имеет важное экономическое и социальное значение для края. А готовы ли судостроители Хабаровского края ответить на запросы рыбопромышленников? Об этом в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.

– Сергей Иванович, с какими показателями судостроительная отрасль Хабаровского края завершила 2016 год и какие проекты сегодня находятся в работе на верфях?

– Судостроительные и судоремонтные предприятия края завершили 2016 год без отставания от предыдущего года: объем валовой продукции составил 100,7% к уровню 2015-го.

Что касается конкретных результатов по предприятиям, то Амурский судостроительный завод в прошлом году провел ремонтные и модернизационные работы большой дизель-электрической подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 «Палтус». Лодка успешно прошла испытания и в январе 2017 года была сдана Тихоокеанскому военно-морскому флоту.

Итог работы Хабаровского судостроительного завода в сентябре был представлен на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Правительство Хабаровского края организовало демонстрацию пассажирского речного судна проекта А45-2 «70 Лет Победы». Его вместимость – 100 человек, предназначено для пассажирских перевозок по Амуру. На борт судна поднялся президент Российской Федерации Владимир Путин, он высоко оценил работу хабаровских судостроителей и отдал поручение федеральным властям по развитию гражданского судостроения в крае.

Сегодня оба завода продолжают работу. На Амурском СЗ ведется строительство серии корветов проекта 20380 для ТОФ, двух судов снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками проекта 22420 для «Газпром флота», а также многофункционального аварийно-спасательного судна проекта MPSV-06 для Минтранса России. На стапелях Хабаровского СЗ строится головное амфибийное пассажирское судно на воздушной подушке проекта 12270 (СВП-50), два быстроходных пассажирских судна проекта А45-2 по заказу правительства Хабаровского края и два тяжелых плавучих причала проекта 1516-СН.

– В прошлом году на Конгрессе рыбаков во Владивостоке бизнесу презентовали возможности судостроителей Хабаровского края. По словам представителей заводов, военная мощь и опыт строительства для оборонки не должны смущать рыбаков – напротив, это говорит о высоком уровне и работоспособности предприятий. А как вы оцениваете универсальность заводов?

– Так и есть. Несмотря на то, что изначально Амурский и Хабаровский СЗ создавались для строительства боевых надводных и подводных кораблей, за свою историю заводы построили более 40 единиц судов рыболовецкого флота.

Амурский судостроительный завод, к примеру, за время существования, с учетом построенных гражданских судов, сдал 297 единиц надводных и подводных кораблей и судов. Оснащение завода позволяет ему строить любые суда длиной до 150 метров, шириной до 20 метров и водоизмещением до 10 тыс. тонн в закрытых отапливаемых эллингах, включающих 9 сухих строительных доков. В зависимости от загрузки оборонными заказами завод способен одновременно изготавливать в год до 4 единиц крупнотоннажных судов, до 8 среднетоннажных и до 10 малотоннажных судов.

Хабаровский судостроительный завод за свою более чем 60-летнюю историю построил около 360 судов, из них более 200 – военных, в том числе на экспорт в Индию, Сирию, Корею и на Кубу. Предприятие рассчитано на строительство судов водоизмещением до 2000 тонн, длиной до 80 метров и шириной до 15 метров. Технологический цикл позволяет вести строительство одновременно до 25 малотоннажных судов со сдачей 5-8 единиц ежегодно или 10 среднетоннажных судов со сдачей 2 единиц в год.

– В Хабаровском крае также существует металлургический завод, есть свой центр инжиниринга – эти возможности используются в судостроении и судоремонте?

– В начале этого года наше предприятие «Амурметалл» получило нового собственника, однако само производство нуждается в серьезной модернизации. Для восстановления работоспособности прокатного стана и оборудования листопрокатного цеха, по информации компании, необходимо привлечь не менее 1,5 млрд рублей.

В соответствии с долгосрочным планом социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре были изучены потребности и номенклатура заказов от судостроительных предприятий Дальнего Востока. Но по результатам технического аудита сделан вывод, что пока нет возможности подготовить предложения по размещению на «Амурметалле» заказов от судостроителей. Между тем министерство промышленности и транспорта края продолжит работу с новым собственником металлургической компании по вопросу модернизации и запуска существующего оборудования, а также установки нового, чтобы в будущем обеспечивать потребности судостроителей в листовом прокате.

Что касается центра инжиниринга, то изначально он создавался для субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края для повышения конкурентоспособности их продукции и услуг. В дальнейшем, с учетом развития и увеличения компетенций центра, планируется привлекать его специалистов к решению задач в процессе строительства судов на предприятиях края.

В случае необходимости заводы и сегодня могут представить заказчикам предложения от проектантов, с которыми они сотрудничают.

– В прошлом году Хабаровский судостроительный завод посетил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, визит получил продолжение в виде конкретных планов на строительство судов. Проявляют ли интерес к продукции хабаровских судостроителей другие регионы Дальнего Востока?

– Действительно, в ноябре 2016 года на Хабаровском СЗ побывала делегация правительства Сахалинской области, была организована презентация строящихся судов и технических возможностей завода. По результатам переговоров проработан вопрос строительства для Сахалина двух грузо-пассажирских судов. В настоящее время в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы» и дополнительного соглашения между нашими регионами завод ведет подготовку к строительству двух судов.

Суда будут иметь 4-й ледовый класс Российского морского регистра судоходства и будут предназначены для перевозки пассажиров с багажом на внутренних морских линиях, перевозки генеральных грузов, а также контейнеров и легковых автомобилей. Суда будут оснащены собственными средствами погрузки/выгрузки на не оборудованные кранами причалы и рейдовые плавсредства.

Кроме того, при личном участии губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта Амурский судостроительный завод в декабре 2016 года заключил контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов для обеспечения транспортного сообщения на линии Ванино – Холмск. Общая стоимость заказа – 9,872 млрд рублей. В настоящее время ведется работа над проектной документацией.

Также после сдачи в эксплуатацию Хабаровским судостроительным заводом судна на воздушной подушке СВП-50 наше министерство проведет презентацию новостроя в регионах Дальневосточного федерального округа.

– Еще один проект, уже в сфере судоремонта, в Хабаровском крае планируется реализовать в ТОСЭР «Николаевск».

– На территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» планируется создание семи площадок, расположенных в городе Николаевск-на-Амуре, селах Чныррах, Оремиф, Иннокентьевка, на мысах Перовского и Кошка, реке Лонгари. Основная специализация – рыбопереработка, судоремонт, транспортная логистика.

Один из инвестпроектов – по реконструкции и техперевооружению судоремонтного цеха – планируется реализовать в Николаевске-на-Амуре. Он предусматривает строительство теплого цеха механизации, ремонт и модернизацию существующего оборудования и приобретение нового. Масштабы цеха рассчитываются на ремонт рыболовецких судов, текущее техническое обслуживание флота компаний.

– А как складывается диалог с рыбопромышленниками? Сегодня, когда уже приняты изменения в закон о рыболовстве и завершается работа над нормативными актами по инвестквотам, наметилось ли встречное движение со стороны рыбаков? Возможно, уже начали поступать от отраслевого бизнеса заявки на Амурский и Хабаровский заводы?

– Очень перспективным направлением в судостроении является строительство рыбопромыслового флота, которое до настоящего времени на заводах Дальневосточного региона практически не велось. И рыбаки, и государство реально оценивают состояние имеющегося рыболовецкого флота, износ которого составляет уже более 80%.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработан сводный план по размещению заказов на строительство рыбопромысловых судов. В соответствии с ним потребность рыболовецких организаций Дальневосточного региона на период до 2030 года оценивается в 147 судов, в том числе 16 крупнотоннажных судов уже закреплено за Амурским судостроительным заводом.

Мы следим за разработкой механизмов выделения так называемых инвестиционных квот, т.к. уже в ближайшем будущем это может повысить загрузку мощностей не только судостроительных заводов, но и поставщиков оборудования.

Вместе с тем работа с рыбопромышленниками ведется уже сегодня. Так, Хабаровским судостроительным заводом подписано соглашение о намерениях по строительству серии краболовных судов с ООО «Викинг» со сроком начала работ в 2017 году. В настоящее время заказчик совместно с проектантом ведет работу над проектом будущих судов.

– Среди вопросов, которые вызывают беспокойство у рыбопромышленников, остаются стоимость строительства судов на отечественных верфях, а также сроки и качество работ. Что может ответить на это судостроительная отрасль Хабаровского края?

– Что касается стоимости строительства, то пока российским верфям объективно сложно предложить цену ниже, чем в Китае или Корее. Но зато теперь государство сможет сделать выгодное предложение рыбакам, сделавшим выбор в пользу отечественных судостроителей, в виде дополнительных квот на вылов водных биоресурсов.

Кроме того, что касается стоимости строительства, то сегодня на рынке лизинговых услуг можно найти подходящие предложения по объему заимствованных средств, а также условиям их возврата и процентным ставкам.

К примеру, судно «70 Лет Победы» было построено на Хабаровском судостроительном заводе с использованием средств лизинговой компании. Договора перезаключаются на продолжение строительства еще двух судов этой серии. Амурский судостроительный завод ведет подготовку к строительству автомобильно-железнодорожных паромов, контракт на изготовление которых также заключен с лизинговой компанией.

В приведенных случаях лизинг предоставляется на срок до 10 лет, цена финансирования – 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, минимальное участие собственными средствами лизингополучателя – 15% от стоимости судов. Заказчику предоставляются процентные каникулы на период строительства судна.

Но в целом можно отметить, что для лизинговых компаний перспективы предстоящих масштабных инвестиций в судостроение также должны быть интересны, а в условиях конкуренции от финансово-кредитных организаций можно ожидать появления новых, интересных для бизнеса предложений.

Теперь что касается сроков и качества работ. Внешние факторы оказывают минимальное влияние на работу наших заводов, т.е. введение каких-либо санкций со стороны США, ЕС и проч. никак не может повлиять на выполнение заказов. Да и наши проектанты сейчас переходят на отечественную технику. Внутренняя же организация рабочего процесса на судостроительных предприятиях отлажена годами: в отличие от многих других отечественных заводов Амурский и Хабаровский СЗ не имели перерыва в работе, всегда были заняты заказами и не теряли навыков.

Говоря о качестве работ, можно привести свежие примеры. В 2016 году в составе правительственной делегации я лично принимал участие в сдаче большой дизель-электрической подводной лодки проекта «Палтус» для ТОФ. Это корабль прекрасного качества, военные моряки Тихоокеанского флота очень высоко оценили характеристики подлодки. Еще пример: президент Владимир Путин лично побывал на пассажирском судне «70 лет Победы» и тоже очень высоко оценил качество и работу хабаровских корабелов. Думаю, положительные оценки от главы государства и военных говорят о многом.

Поэтому я рекомендовал бы заказчикам не беспокоиться о сроках и качестве работы. Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в обозначенные контрактные сроки. А правительство края всегда поможет своим судостроителям, поддержит реализуемые на своей территории проекты. Мы не подведем!

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Апрель 2017 г.