26 декабря 2016 года

ВАРПЭ: В контроле пора переходить к оценке рисков

Внедрение риск-ориентированного подхода в пограничной деятельности позволит создать более комфортные условия для работы рыбаков, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Напомним, что тема излишних административных барьеров для бизнеса традиционно нашла отражение в послании, с которым обратился к Федеральному Собранию президент Владимир Путин. На этот раз глава государства особо отметил необходимость внедрения риск-ориентированного подхода в контроле и надзоре и важность профилактики нарушений предпринимателей. Как заявил президент, система оценки рисков должна обеспечить сокращение числа проверок, но повысить их эффективность.

Необходимость использования риск-ориентированного подхода в работе контролеров уже не раз предусматривалась в различных поручениях руководства страны. Использование системы оценки рисков в сфере пограничной деятельности пошло бы на пользу работе рыбаков, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

«Таможня сегодня уже использует риск-ориентированный подход, когда добросовестный участник ВЭД, который четко работает в рамках законодательства, не чувствует на себе никакого пресса. По линии пограничной деятельности можно сделать то же самое, – заявил Fishnews управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков. – Ведь все, кто занимается добычей водных биоресурсов, их поставкой, – как на ладони. Почему бы не создавать более благоприятные условия компаниям, которые добросовестно работают? Полномочий и возможностей пограничной службы контролировать соблюдение закона при этом никто не отменяет».

«Мы будем работать совместно с пограничной службой и предлагать коллегам способствовать формированию системы управления рисками. И конечно, очевидна важность профилактики нарушений. Ситуации, когда самое главное – привлечь юридическое, должностное лицо к ответственности, должны уйти в прошлое», – отметил представитель ассоциации.

ВАРПЭ намерена продвигать принципы риск-ориентированного подхода и профилактики. Вячеслав Бычков рассказал и о других планах работы по борьбе с избыточными административными барьерами в рыбной отрасли.

Fishnews