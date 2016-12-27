27 декабря 2016 года

О роли ассоциаций и союзов в управлении отраслью сегодня

Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.

За десять лет работы это объединение добилось немалых результатов, выдержало серьезную проверку на прочность и сейчас входит в пятерку влиятельнейших рыбацких союзов международного уровня. Первым серьезным шагом Ассоциации добытчиков минтая, созданной в 2006 г., стало предложение об ограничении выпуска икры минтая. Таким образом, впервые в истории рыбаки выступили с предложением об ограничении собственного бизнеса – они предложили зафиксировать норму выхода икры в правилах рыболовства. Это был осознанный шаг рыбацкого сообщества к ответственному рыболовству.

В свежем номере журнала «Fishnews – Новости рыболовства» собраны мнения представителей бизнеса и власти о деятельности Ассоциации добытчиков минтая, которые дают представление не только о работе отдельно взятого объединения, но о роли ассоциация и союзов в управлении отраслью сегодня в целом.

Отраслевые объединения создаются, чтобы представлять и защищать интересы предприятий во взаимодействии с органами государственной власти. «Если говорить о вовлеченности отраслевых объединений в процесс управления, то, с нашей точки зрения, уровень сотрудничества вырос, - полагает глава отрасли Илья Шестаков. - Мы стремимся к открытости и прозрачности при принятии решений». Кого видит регулятор в Ассоциации добытчиков минтая и других союзах рыбаков – партнеров по диалогу или оппонентов – и какие проблемы удается решить с помощью профсообщества, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Повышенное внимание активный голос Ассоциации добытчиков минтая привлек к себе с первого года существования. Чего ждали от ассоциации нового формата и каким видела завтрашний день отрасли сама АДМ, рассказал первый президент ассоциации – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок. «Я помню, что нас сразу стали приглашать как членов ассоциации в краевое правительство, региональное министерство рыбного хозяйства, всегда звали в Северо-Восточное пограничное управление на важные совещания и встречи, интересовались нашим мнением. Ведь мы все были практиками с большим опытом работы и понимали, что именно тормозит развитие рыбной отрасли, какие барьеры мешают прогрессу», - поделился уникальным опытом первый руководитель АДМ.

Интересна история Ассоциации добытчиков минтая еще и потому, что это отраслевое объединение стало едва ли не первым, которое в основу своей работы заложило не только коммерческий интерес, но и серьезное «научное обоснование» промысла. Минтайщики сразу поставили перед собой глобальную цель – сохранить и научиться рационально использовать ресурс. Именно поэтому ТИНРО-Центр с первых дней «рождения» АДМ стал настоящим партнером промысловиков. О том, как ученым и бизнесменам удается найти общий язык, рассказал генеральный директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Лев Бочаров.

В сентябре 2013 г. Ассоциация добытчиков минтая успешно завершила сертификацию по стандартам Морского попечительского совета (MSC) тралового промысла минтая в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Проект стал беспрецедентным для отечественного рыболовства по масштабу и количеству вовлеченных сторон, растянувшись на долгих пять лет, не считая подготовительного периода. «Стандарты и критерии Морского попечительского совета имеют очень высокий уровень, вступить на такой путь и следовать по нему всегда непросто. Ассоциация добытчиков минтая заслуживает большого уважения за свою работу по получению независимой сертификации MSC», - оценивает пройденный российскими минтайщиками путь директор MSC по региону Европы Камиль Дерикс. На страницах журнала «Fishnews – Новости рыболовства» он рассказал, с какими препятствиями сталкиваются в процессе MSC-сертификации рыболовные компании, даже успешно работающие на международном рынке, и почему улучшение промысла не заканчивается с получением права на голубую экомаркировку.

Взгляд через призму десятилетий всегда позволяет более объективно оценивать эффективность и правильность принимаемых решений и шагов. После распада СССР и развала Министерства рыбного хозяйства была разрушена вся отлаженная организация рыбного хозяйства страны. Мгновенно обострились многие проблемы. Для стабилизации работы рыбной отрасли Дальнего Востока было принято решение о создании Союза рыбопромышленников, в который вошли крупнейшие предприятия бассейна. «К сожалению, союз просуществовал недолго, - вспоминает президент ПАО «Дальрыба» Юрий Москальцов. – Впоследствии в регионах были созданы рыбохозяйственные советы, которые отстаивали интересы сообщества в рамках полномочий региона. Но необходимость наличия саморегулируемых организаций как механизма управления и взаимодействия в рамках профессионального сообщества и во вне его в отрасли была очевидна. Это была и есть насущная проблема». Сегодня, оценивая уроки истории, Юрий Иванович сожалеет, что такое сильное объединение, как Ассоциация добытчиков минтая, появилось поздно: «Ведь потребность в такой профессиональной саморегулируемой организации назрела много раньше», - уверен он.

Однако жизнь любой крупной и деятельной организации состоит не только из достижений, но и сложностей, которые приходится ощущать на себе и преодолевать всем членам такой организации. Проблемы имеются не только с продвижением продукции на внешних рынках, но и с незаслуженно негативным имиджем рыбаков в глазах собственного правительства, отметил в интервью журналу член совета директоров Преображенской базы тралового флота Сергей САКСИН. «Я считаю, что главной целью АДМ должно стать продвижение не только нашей продукции, но и наших идей, позиции в обществе, создание позитивного образа рыбаков, - уверен он. - Мы пока не можем изменить отношение государства к рыбакам, показать, что они – активная часть населения, работающая в тяжелейших условиях вдали от дома. С этой миссией и должна справиться Ассоциация добытчиков минтая».

В свежем номере журнала «Fishnews – Новости рыболовства» также вышли статьи по итогам работы ведущих «рыбных» регионов России – Камчатки и Сахалина. В интервью кураторов рыбохозяйственных комплексов регионов: зампредседателя правительства – министра рыбного хозяйства Камчатского края Владимира Галицына и зампредседателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова – не только анализ промысловых успехов и предшествующей этому работы, но и знакомство с уникальными проектами и опытом в деле совершенствования прибрежного рыболовства.

Для центральной России, к сожалению, среди вопросов отрасли пока есть и такие аспекты, которые год от года лишь ухудшаются. В 2015 г. в материале «Российская аквакультура теряет корма» на страницах журнала «Fishnews – Новости рыболовства» уже поднималась проблема высокого уровня ННН-промысла цист артемии. Спустя год объемы нелегальной добычи и последующего экспорта артемии по-прежнему исчисляются сотнями тонн, а ущерб государству составляет сотни миллионов рублей.

В декабрьском номере журнала вышла отчетная статья компании «Технологическое оборудование» об участии в выставке «Агропродмаш» в этом году и успешной презентации современных технологий переработки икры, а также красочная зарисовка с промысла большой команды ведущей дальневосточной компании «Океанрыбфлот» на кальмаровой путине.

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