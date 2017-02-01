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Камчатский краб

Камчатского краба стали ловить эффективнее

В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.

Напомним, что промысел камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах возобновился в 2013 г. после нескольких лет запрета. В путину-2016 флот освоил 8950 тонн ценного биоресурса: 6496 тонн (98,6% ОДУ), в Западно-Камчатской подзоне и 2454 тонны (около 97%) в Камчатско-Курильской. Суммарный общий допустимый улов по двум районам – 9115 тонн – выбран на 98,2%.

Анализ результатов прошлого года говорит о том, что флот стал работать более эффективно, рассказал Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Средний вылов на судосутки вырос на 1,5 тонны (с 8,1 тонны в 2015 г. до 9,6 тонны в 2016-м). В позапрошлом году общее количество эффективных судосуток (когда флот отчитывался о добыче) составляло 884, в прошлом – 928, при этом величина ОДУ в 2016-м была на 30% больше.

Отмечен рост численности флота: 40 судов в 2016 г. против 36 в 2015-м. Это связано в первую очередь с изменением структуры промысла в сторону поставок краба в живом виде, заявил руководитель АДК.

По мнению рыбаков, в целом ситуацию с промышленной добычей камчатского краба на Западной Камчатке можно охарактеризовать как стабильную. «С открытия промысла в 2013 году каких-либо отрицательных тенденций в работе нет. Наоборот, ряд признаков говорит о возможном улучшении ситуации. Например, в настоящий момент ведется промысел краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильском промрайоне и рыбаки отмечают, что традиционные в последние несколько лет места добычи этого вида смещаются в южную часть подзоны, а существенные скопления камчатского краба отмечаются южнее 52°30' с.ш.», - сообщил Александр Дупляков.

В нынешнем году к освоению разрешено 8574 тонны камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне и 3276 тонн в Камчатско-Курильской, суммарно – 11850 тонн. Путина проходит с 1 сентября по 31 декабря.

Всего в прошлом году вылов крабов на Дальневосточном бассейне составил 56572 тонны.

Fishnews

НазадМетки: ОДУдальний востоккамчаткакраб

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