02 февраля 2017 года

Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

Об этом заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на совещании Минсельхоза и Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Встреча была посвящена планам совместной работы аграрного ведомства и парламентариев.

Глава федерального агентства отметил, что в прошлом году Министерство сельского хозяйства совместно с ФАР активно работали с Советом Федерации, результатом в том числе стал обновленный закон о рыболовстве. «В настоящее время создана рабочая группа в Совете Федерации, которая мониторит принятие и разработку нормативно-правовых актов, направленных на реализацию закона в части новой нормы – выделения квот на инвестиционные цели. Сейчас идет активное обсуждение четырех проектов постановлений Правительства, прописывающих механизм поддержки строительства новых судов на отечественных верфях и рыбоперерабатывающих фабрик», – сказал Илья Шестаков.

Закон о любительской рыбалке в ожидании

Помимо этого, по словам руководителя агентства, в 2017 г. будет продолжена работа по доработке законопроекта о любительском рыболовстве. Документ был принят Госдумой в первом чтении в 2013 г. и подготовлен ко второму с учетом поправок правительства и проработки в профильном Комитете Госдумы. «Надеемся, что документ будет принят во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию и позволит уже законодательно закрепить бесплатный доступ рыбаков-любителей к водоемам для добычи водных биоресурсов», – отметил Илья Шестаков.

Напомним, что в примерной программе законопроектной деятельности, которую в январе утвердили в Госдуме, проект о любительской рыбалке поставлен в график на март.

Аквакультуре готовят поправки

Второй блок законотворческой работы связан с совершенствованием отношений в области аквакультуры, настройкой действующего механизма регулирования. В том числе в Правительство России уже направлен проект поправок к закону, подготовленных во исполнение поручений президента по итогам Форума ОНФ в Йошкар-Оле и направленных на устранение коллизий при осуществлении рыбоводства в русловых прудах.

Кроме того, Госдумой в первом чтении принят законопроект, касающийся совершенствования регулирования использования лесных земель: в подготовленном варианте решаются как вопросы предоставления лесных участков для рыболовства и аквакультуры, так и проблема русловых прудов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Поправки для дальних вод

Илья Шестаков отметил еще одно важное направление работы – внесение в закон о рыболовстве изменений, которые касаются совершенствования порядка предоставления права пользования водными биоресурсами в районах действия международных договоров Российской Федерации. Эта работа ведется с 2016 г. и в настоящее время федеральное агентство прорабатывает проект поправок совместно с Администрацией президента России. «Планируем внести законопроект в Госдуму в 2017 году. Вопросов очень много, и их решение позволит реализовать те возможности, которые у нас есть для увеличения вылова в открытом море и конвенционных районах», – подчеркнул Илья Шестаков.

Fishnews