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Побережье острова Кунашир

Вопросами проектов на Курилах займется японский совет

В Японии создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курильских островах. Его участники рассмотрят возможность сотрудничества, в частности, в сфере рыболовства и аквакультуры.

7 февраля в Японии отмечают День северных территорий, во время которого обычно призывают Россию к возвращению Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. В нынешний праздник премьер-министр Синдзо Абэ заявил о необходимости нового подхода для решения территориального спора с РФ и заключения с ней мирного договора.

В рамках такой ориентированной на будущее позиции начал работу межведомственный совет, который возглавил министр иностранных дел Фумио Кисида. Новый совещательный орган должен изучить вопрос о том, каким образом лучше начать сотрудничество по общим экономическим проектам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в работе совета примут участие представители МИД, Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, Министерства здоровья, труда и соцобеспечения, Министерства окружающей среды и других правительственных учреждений Страны восходящего солнца.

Источник The Japan News в МИД Японии подтвердил, что переговоры между сторонами идут, и отметил, что недавно замминистра иностранных дел Такео Акиба встретился с российским коллегой Игорем Моргуловым. Также на 2017 г. запланирован новый визит Синдзо Абэ в Россию.

Токио надеется на участие в проектах в области рыболовства, аквакультуры, медицины и туризма, которые планируется реализовать на спорных островах, пишет информагентство Mainichi. Первые переговоры об этом должны пройти уже в марте в Токио. Стороны собираются обсудить создание особой системы взаимодействия, которая бы не выходила за рамки правовой позиции России и Японии в территориальном споре. Кроме того, будут обсуждаться конкретные виды деятельности с точки зрения их прибыльности и возможности привлечения на работу жителей островов.

Напомним, что о начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. Впоследствии власти Сахалинской области и МИД России рассмотрели пакет предложений по совместному российско-японскому хозяйствованию на южных Курильских островах.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураяпония

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