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Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

В рамках 24-й международной выставки «Продэкспо-2017», прошедшей в Москве с 6 по 10 февраля, «Русская рыбная фактория» представила публике широкий ряд продукции из дальневосточной рыбы и озвучила планы по дальнейшему развитию ассортимента.

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория». Многочисленных посетителей привлекали не только аквариум с живыми крабами, ставший уже визитной карточкой бренда, но и возможность поближе познакомиться с изобилием дальневосточной рыбы, икры, морепродуктов в фирменных черно-красных упаковках.

Слабосоленые ломтики чавычи, кижуч и нерка бочкового посола, натуральное мясо краба, упакованная поштучно олюторская сельдь и всевозможные пресервы из сельди тихоокеанской, зернистая лососевая икра, закуски к пиву, рыбные рулеты и фарши – на выставке была представлен весь ассортимент компании, изрядно разросшийся за последний год.

«Безусловно, заход на рынок произошел, и мы оказались в конце года на полках практически всех магазинов, которые были запланированы. «Азбука вкуса», «Метро», «Глобус» – мы уже стабильно делали поставки в эти сети», – рассказала Fishnews генеральный директор компании Ирина Михнова.

Такого результата удалось добиться в том числе за счет активного участия в отраслевых специализированных выставках и городских фестивалях. «Рыбные недели» в Москве, бесспорно, стали одним из локомотивов в продвижении русской рыбы, а значит и нашей продукции, – признает руководитель «Русской рыбной фактории». – Категорийщики некоторых сетей находят нас на полках других магазинов и уже сами связываются с нами, потому что интересуются нашей продукцией. Это больше всего радует».

Однако в целом в крупнейших торговых сетях качественной русской рыбы, путь которой можно проследить вплоть до места вылова, не так уж много. Гегемония семги и форели, несмотря на эмбарго и закрытие норвежских поставок, сохраняется повсеместно, тогда как многие виды дальневосточной рыбы, в центральной части страны практически неизвестны.

И это огромная проблема для российских производителей, которые пытаются поставлять на рынок не абстрактного «русского лосося», а кету, кижуча, нерку или чавычу. Они сталкиваются с тем, что люди знают только семгу и не понимают, чем дикая рыба лучше аквафермерской продукции.

«На Аляске, когда идет лов дикого лосося, во всех супермаркетах стоят указатели – что за рыба и в какой речке поймана, и местные жители в этом прекрасно разбираются, – отмечает Ирина Михнова. – Нашу рыбу, к сожалению, почти не знают, поэтому работать тяжело. Очень хотелось бы видеть поддержку со стороны государства, Росрыболовства именно в плане продвижения, даже просвещения населения. Купите эфирное время на «Первом канале», хотя бы пять минут в день, запустите передачу про рыбу, сделайте хоть что-то! Рыба же сама сюда просто так не придет».

Полный текст читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА
  • Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»
  • Многочисленных посетителей привлекала возможность поближе познакомиться с изобилием дальневосточной рыбы, икры, морепродуктов в фирменных черно-красных упаковках
  • Особенности продуктов помогали раскрыть специально приглашенные шеф-повара
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