Рыбное хозяйство Приморья получило нового куратора

14 марта 2017 года
В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.
10 марта 2017 года
В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.
Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.
28 февраля 2017 года
Хабаровская транспортная полиция обнаружила и изъяла более 30 кг икры осетровых видов. Операция позволила перекрыть канал незаконной поставки деликатеса в западные регионы страны.
20 февраля 2017 года
Двум из пятнадцати членов экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10» вынесли приговор. Их признали виновными в применении насилия к российским пограничникам и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
14 марта 2017 года
Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
Во вторник стало известно о задержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова. Официальной информации пока не последовало.
Буксир-кантовщик «Удачный» приступает к работе по обслуживанию портового терминала на Кунашире. Судно будет обеспечивать нужды транспортного и рыбопромыслового флота.
В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.
За январь на российский рынок, по данным таможенной статистики, поступило из стран дальнего зарубежья 31,3 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В денежном выражении это 95,9 млн долларов.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами проект по развитию марикультуры в Приморье и предупредил чиновников о недопустимости срыва аукционов по морским участкам.
В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.
Профильная рабочая группа приняла решение об изучении вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах». С его помощью предполагается обобщить информацию о таких выплатах.
Иран дал разрешение на поставки водных биоресурсов из РФ, отмечают в Росрыболовстве. По данным федерального агентства, больше всего республику интересует морская рыба.
13 марта 2017 года
Енисейское теруправление Росрыболовства проведет открытый аукцион по распределению 11 рыбоводных участков в Республике Хакассия. Для желающих заниматься аквакультурой предложено 10 озер и одно водохранилище.