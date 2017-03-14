14 марта 2017 года

Рыбное хозяйство Приморья получило нового куратора

На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.

Распоряжение о назначении вице-губернатора подписал глава Приморья Владимир Миклушевский. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, Денис Бочкарев на новой должности будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны животного мира.

Денис Юрьевич Бочкарев родился 24 августа 1977 г. в поселке Южно-Морской Находкинского городского округа. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Начинал трудовую деятельность на птицефабрике «Уссурийская», в 2005 г. перешел на работу в краевую администрацию. С 2015 г. занимал должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья.

Напомним, ранее рыбную отрасль края курировал вице-губернатор Сергей Сидоренко, подавший в отставку в декабре прошлого года. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Fishnews