20 марта 2017 года

Вячеслав Шпорт: Прибрежный комплекс сохраняет большое значение

Предприятия, занимающиеся в Хабаровском крае прибрежным ловом, обеспечивают рабочие места, в том числе для жителей отдаленных территорий, поставляют на прилавки качественную и доступную рыбопродукцию, отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

«Прибрежный комплекс сохраняет большое значение для края, - рассказал глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». - В режиме прибрежного рыболовства добывается 26 видов водных биоресурсов. В 2016 году их суммарный вылов составил более 125 тыс. тонн – треть общего объема добычи».

Прибрежный лов ведут порядка 80 предприятий. Во время промысла тихоокеанских лососей они обеспечивают работой около 6 тыс. человек, в основном в отдаленных районах края, поставляют качественную и доступную рыбопродукции.

По мнению губернатора, хорошим стимулом для развития прибрежного направления стало законодательное закрепление в 2008 г. права пользования рыбопромысловыми участками на срок до 25 лет. «Предприятия начали активно наращивать производственные мощности. Ежегодно у нас в крае на эти цели направляется более полумиллиарда рублей. Недавно введены в строй два новых завода по переработке лососевых, в том числе с российским оборудованием, – и все это частные инвестиции. На запуск одного из них по нашему приглашению приезжал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он участвовал в церемонии открытия и убедился, насколько это современное производство», - отметил глава региона.

Сегодня производственный потенциал береговой переработки – это морозильные мощности более чем на 8,9 тыс. тонн заморозки в сутки и холодильники на 49 тыс. тонн единовременного хранения. Почти все они находятся в местах лова и более половины в малонаселенных отдаленных и северных районах края, что позволяет полностью переработать все, что добывается в прибрежной зоне, обратил внимание Вячеслав Шпорт.

«А вот создавать в таких районах мощности по выпуску продукции высокой степени переработки экономически нецелесообразно. Во-первых, из-за высоких энерготарифов. Во-вторых, у такой продукции, как правило, ограниченные сроки хранения. Поэтому производить ее надо в местах потребления», - считает губернатор.

Fishnews