От первого лица

17 марта 2017 года
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Вячеслав ШПОРТ, Губернатор Хабаровского края

По итогам 2016 года хабаровские рыбаки вновь отчитались о рекордных уловах. Уверенный рост демонстрируют и другие отраслевые показатели. Эти успехи закономерны, ведь региональным властям удалось вывести правильную формулу взаимодействия с рыбопромышленниками, считает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Каким курсом будет развиваться рыбное хозяйство края, какие направления наиболее привлекательны для инвесторов и какие новые возможности отрасли обещают механизмы ТОСЭР – об этом он рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Вячеслав Иванович, по вылову водных биоресурсов в прошлом году Хабаровский край вышел на пятое место в России. При этом выросли объемы и производства рыбопродукции, и поставок на внутренний рынок. В чем вы видите резервы для дальнейшего развития отрасли в регионе?

– Действительно, последние годы рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края стабильно развивается. Не стал исключением и 2016 год. Предприятия края выловили 375 тыс. тонн водных биоресурсов. Это абсолютный максимум за последние 25 лет! По сравнению с предыдущим годом объем добычи вырос на 60 тыс. тонн (19%), за счет этого мы почти на 37 тыс. тонн (14%) увеличили выпуск рыбной продукции – сейчас это более 299 тыс. тонн.

Порядка 155 тыс. тонн рыбы поступило на внутренний рынок – это на четверть больше, чем в 2015 году. Остальное отгружено на экспорт. Но хочу отметить, что в основном мы поставляем за рубеж те виды рыб, которые не пользуются высоким потребительским спросом внутри страны: минтай, прибрежную сельдь.

В целом роль рыбного хозяйства в экономике края стала более заметной. Сегодня, можно сказать, это один из драйверов роста, порой позволяющий даже компенсировать падение в других отраслях. Я говорю не только о росте объемов вылова и производства продукции, но и о строительстве новых предприятий (а это инвестиции), внедрении современных технологий, создании дополнительных рабочих мест c достаточно высокой оплатой труда работников, причем квалифицированных. В результате регион, с одной стороны, получает налоговую отдачу – только за прошлый год она выросла на полмиллиарда рублей, а с другой стороны, решается проблема с закреплением людей, которые остаются здесь жить, создают семьи.

Рыбный бизнес со временем тоже меняется, становится более ответственным. У нас хорошие рабочие взаимоотношения с рыбаками. Они понимают, что надо не просто вылавливать рыбу, но и перерабатывать ее непосредственно в крае. Многие предприятия несут значительную социальную нагрузку, особенно в сельской местности. И мы стараемся им помогать сегодня, решать некоторые бюрократические вопросы, хотя иногда надо даже не решать, а просто не мешать работать.

Разумеется, у нашего рыбохозяйственного комплекса есть резервы и для дальнейшего развития. Надо в большей степени осваивать выделяемые краю квоты. Необходимо увеличивать добычу тех ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, и, конечно, вовлекать в промысел новые виды. Наша задача – сделать все для того, чтобы эта отрасль крепла, росла и развивалась. Знаете, когда власть уделяет достаточно внимания бизнесу и реагирует на его запросы, то и бизнес откликается положительно. Вот такая формула успеха, и мы в Хабаровском крае стараемся ее использовать. Пока получается хорошо.

– Какие результаты, на ваш взгляд, край может получить за счет запуска механизма инвестиционных квот?

– Мы рассчитываем, что внедрение инвестиционных квот поможет нам обеспечить дальнейший рост показателей. Инвестквоты станут стимулом к обновлению рыбопромыслового флота, соответственно, повысится и эффективность промысла. Этот момент нас особо волнует, потому что сегодня предприятия края используют около 70 промысловых судов различного типа, из которых более 80% имеет предельные или сверхнормативные сроки эксплуатации.

До недавнего времени рыбаки обновляли флот в основном за счет покупки построенных за рубежом и уже бывших в эксплуатации судов. После принятия закона, вводящего новый вид инвестиционных квот, девять предприятий Хабаровского края подали заявки в Росрыболовство на строительство 16 рыбопромысловых судов. Мы передали в Минсельхоз и в Минвостокразвития предложения наших компаний по расширению номенклатуры видов водных биоресурсов, которые могут привлечь финансовые средства в развитие отрасли.

Кроме того, мы приложили все усилия, чтобы в программу обновления флота за счет инвестиционных квот были включены наши региональные судостроительные предприятия. Провели рабочие встречи в Минпромторге, Росрыболовстве и АО «ОСК». В результате Хабаровский и Амурский судостроительные заводы вошли в общероссийский перечень для размещения заказов на строительство промысловых судов. Теперь нужно создать условия, чтобы рыбаки были заинтересованы в сотрудничестве с заводами как по направлению судостроения, так и по судоремонту.

– Какая роль, на ваш взгляд, принадлежит в рыбном хозяйстве Хабаровского края прибрежному комплексу? Какие стимулы вы считаете важными для береговой переработки водных биоресурсов?

– Прибрежный комплекс сохраняет большое значение для края. В режиме прибрежного рыболовства добывается 26 видов водных биоресурсов. В 2016 году их суммарный вылов составил более 125 тыс. тонн – треть общего объема добычи. Прибрежный лов ведут порядка 80 предприятий. Во время промысла тихоокеанских лососей они обеспечивают работой около 6 тыс. человек, в основном в отдаленных районах Хабаровского края, а также обеспечивают наличие на прилавках качественной и доступной рыбопродукции.

Хорошим стимулом для развития этого направления стало законодательное закрепление в 2008 году права пользования рыбопромысловыми участками на срок до 25 лет. Предприятия начали активно наращивать производственные мощности. Ежегодно у нас в крае на эти цели направляется более полумиллиарда рублей. Недавно введены в строй два новых завода по переработке лососевых, в том числе с российским оборудованием, – и все это частные инвестиции. На запуск одного из них по нашему приглашению приезжал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он участвовал в церемонии открытия и убедился, насколько это современное производство.

Сегодня производственный потенциал береговой переработки – это морозильные мощности более чем на 8,9 тыс. тонн заморозки в сутки и холодильники на 49 тыс. тонн единовременного хранения. Почти все они находятся в местах лова и более половины в малонаселенных отдаленных и северных районах края, что позволяет полностью переработать все, что добывается в прибрежной зоне.

А вот создавать в таких районах мощности по выпуску продукции высокой степени переработки экономически нецелесообразно. Во-первых, из-за высоких энерготарифов. Во-вторых, у такой продукции, как правило, ограниченные сроки хранения. Поэтому производить ее надо в местах потребления.

– Впереди у Дальнего Востока – возможность оценить, насколько действенными окажутся механизмы поддержки в рамках свободного порта, территорий опережающего социально-экономического развития. В Хабаровском крае помочь в реализации инвестиционного потенциала должна ТОСЭР «Николаевск». Расскажите, какие возможности она открывает для рыбной отрасли региона?

– Создание ТОСЭР «Николаевск» значительно расширит возможности рыбохозяйственного комплекса. Дело в том, что линии электропередачи в Николаевском районе не удовлетворяют растущую потребность предприятий рыбопереработки в электроэнергии. Существующие сети обеспечивают максимальную мощность электроэнергии 650 киловатт. А потребность современного оборудования цехов – два с половиной мегаватта. Использование же дизель-генераторов сильно увеличивает себестоимость продукции.

В ТОСЭР за счет средств бюджетов Российской Федерации и Хабаровского края (75% и 25% соответственно) мы планируем построить ЛЭП в селах Оремиф и Иннокентьевка и в поселке Чныррах. Объем финансирования – порядка 1,4 млрд рублей. Построим ЛЭП – и рыбодобывающие компании получат возможность установить качественно новое оборудование, а значит, повысят конкурентоспособность своей продукции.

Уже сейчас предприятия подали заявки на реализацию в ТОСЭР девяти инвестиционных проектов по строительству и реконструкции рыбоперерабатывающих комплексов, а также созданию базы по ремонту морских и речных судов. Общий объем планируемых частных инвестиций – 4,4 млрд рублей.

Когда это все заработает, мы вдвое увеличим мощности рыбопереработки Николаевского района. На них можно будет производить более 30 тыс. тонн продукции в год. Появятся новые цеха по выпуску рыбных консервов, производству рыбной муки и рыбьего жира. Кроме того, будет создано две с половиной тысячи новых рабочих мест.

– Ранее вы давали поручение рассмотреть возможность создания рыбного порта в ТОСЭР «Комсомольск». Каковы результаты оценки?

– Такое поручение было дано в апреле прошлого года. Однако выяснилось, что первоначально выбранный участок имеет обременения и предоставить его для реализации этого проекта невозможно. Был подобран другой земельный участок, и получено официальное подтверждение от инвесторов о возможности его использования для реализации инвестиционного проекта. Могу сказать, что вопрос прорабатывается и находится на постоянном контроле в министерствах края.

– Недавно, комментируя тему распределения рыбоводных участков, вы отметили, что аквакультура для Хабаровского края – новое направление, но интерес к нему постепенно растет. Какие меры принимаются властями региона для того, чтобы содействовать развитию этой сферы рыбного хозяйства?

– В 2015 году после создания всей необходимой нормативной базы в крае была начата работа по формированию рыбоводных участков. Мы сформировали 45 участков для аквакультуры, часть из них была выставлена на аукцион в прошлом году, а еще 18 Росрыболовство выставит на аукцион в ближайшее время.

Аквакультура и правда является для Хабаровского края новым направлением, если говорить о расширении перспектив развития, использовании новых технологий, о марикультуре, наконец. Но сама по себе история рыбоводства на Амуре насчитывает почти 90 лет. Лососевый рыбоводный завод Теплоозерский выпустил первых мальков в Амур еще в 1928 году.

Сегодня на территории края действует один экспериментальный цех и семь рыбоводных заводов (шесть лососевых и один осетровый – Анюйский). В прошлом году лососевые заводы выпустили 62,7 млн штук молоди. Мы планируем, что к 2020 году предприятия выйдут на полную мощность – 90 млн штук. Также рассматривается возможность передачи государственных ЛРЗ в управление бизнесу. Пока мы не нашли золотой середины в этом вопросе, но будем решать его в спокойном режиме.

Очень перспективное направление для нашего региона – строительство полносистемных осетровых рыбоводных хозяйств индустриального типа. Такие предприятия смогут поставлять на рынок и рыбу, и черную икру. Полученную экологически чистую продукцию можно будет не только продавать внутри страны, но и отправлять за рубеж. В крае уже появились инвесторы, которые готовы в статусе резидента ТОСЭР «Хабаровск» реализовать проекты строительства лососевого и осетрового заводов по принципу индустриальной аквакультуры.

Действует у нас и пока единственное предприятие марикультуры. С 2015 года оно приступило к товарному выращиванию в Советско-Гаванском районе приморского гребешка, трепанга и устриц. Первый урожай морских деликатесов с плантации планируется собрать уже в этом году.

На самом деле гребешок в крае можно разводить во всей северо-западной части Татарского пролива. Однако в большинстве акваторий с наиболее благоприятными природно-климатическими условиями для выращивания гидробионтов уже сформированы рыбопромысловые участки. И на них действующее законодательство не разрешает заниматься аквакультурой. Поэтому правительство Хабаровского края подготовило предложения по использованию рыбопромысловых участков, а также и для марикультуры. Некоторые инициативы по внесению изменений в законодательство об аквакультуре, которые мы направляли в федеральные органы, уже нашли свое отражение в проектах нормативных актов и в поручениях председателя Правительства РФ.

К объективным причинам, затрудняющим развитие аквакультуры в крае, можно отнести труднодоступность районов, в которых расположены рыбоводные участки, сложности с оформлением земельных участков, так как в большинстве случаев рыбоводные участки примыкают к землям лесного фонда.

– Несколько лет назад в Николаевском районе было начато строительство осетрового рыбоводного завода. Какова ситуация с ним в настоящее время?

– Строительство осетрового рыбоводного завода на Амуре в Николаевском районе велось с 2011 года в рамках ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» и было приостановлено в связи с окончанием действия программы. Завод нам, конечно, очень нужен. Искусственное воспроизводство осетровых должно помочь восстановлению популяции этих ценных видов рыб.

Современное состояние запасов осетровых в бассейне Амура специалисты оценивают как депрессивное. По заключению ученых, для восстановления популяции амурских осетровых необходим ежегодный выпуск молоди в объеме не менее 15 млн штук. А сегодня в бассейне Амура действуют только два осетровых рыбоводных завода – Анюйский в Хабаровском крае и Владимировский в ЕАО – общей мощностью 1,5 млн штук молоди в год!

Конечно, этого недостаточно для восстановления популяции. Мы уверены в необходимости продолжения строительства Николаевского осетрового рыбоводного завода. И перспектива этого уже видна. Строительство завода включено в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Планируется, что финансирование строительства возобновится в 2018-2020 годах. Мы надеемся, что этот проект будет реализован.

– Продолжается дискуссия о том, какие полномочия в сфере рыбного хозяйства разумно было бы передать на региональный уровень. Какова позиция в этом вопросе властей Хабаровского края?

– В основном обсуждение сосредоточено вокруг нескольких тем. Важнейшая из них, на наш взгляд, – это сохранение рыбных ресурсов. Этот вопрос в соответствии с законодательством находится в компетенции территориальных органов Росрыболовства. Однако протяженность водных объектов рыбохозяйственного значения в крае несоизмерима с численностью работников рыбоохраны. Поэтому обеспечить сохранность водных биоресурсов в полном объеме не удается, и браконьерство остается одной из острейших проблем.

В то же время в крае есть Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Это тоже государственное учреждение, сотрудники которого проводят рейды и выявляют тех, кто занимается незаконной ловлей рыбы. Но составлять протокол о нарушении и привлекать браконьеров к административной ответственности работники службы не имеют права. Так что передача части полномочий по государственному надзору в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на уровень субъекта может серьезно усилить наши позиции в борьбе с браконьерством.

Не менее важны вопросы регулирования добычи рыбы коренными малочисленными народами. Их в Хабаровском крае проживает более 22,8 тыс. человек, для большинства из которых рыболовство – единственный способ жизнеобеспечения семей.

Ежегодно КМНС подают более 20 тыс. заявок на добычу лососевых и до 7 тыс. заявок по другим видам рыб. Около 5% этих заявок не удовлетворяется просто по той причине, что они неправильно заполнены, а кто-то и не успевает подать заявку в установленный срок. Мы полагаем, что отмена заявительного принципа предоставления водных биоресурсов для КМНС и наделение органов исполнительной власти субъектов полномочиями по определению порядка этого предоставления обеспечит соблюдение прав коренных малочисленных народов и снизит социальную напряженность.

Еще одна тема, вокруг которой ведутся дискуссии, – это прибрежное рыболовство. Считаю, здесь целесообразно сохранить действующую систему, когда квоты для «прибрежки» в зависимости от вида ресурса совместно распределяют органы государственной власти федерации и субъектов. Это будет способствовать развитию рыбохозяйственного комплекса в регионах, а также укреплению и развитию федерализма в стране.

– Вы упомянули, что проблема браконьерства остается одной из наиболее острых, в том числе по причине нехватки инспекторов рыбоохраны непосредственно на воде. Ведется ли работа по направлению в Хабаровский край в период рыбоохранных мероприятий сотрудников Росрыболовства из других регионов?

– Сегодня на огромной территории края работают всего 105 инспекторов рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыболовства! Более того, эта проблема очень волнует самих рыбаков. Они обращаются к нам с просьбой усилить охрану на реках, чтобы законопослушные предприятия могли спокойно ловить рыбу, а ресурсы не исчезали в браконьерских сетях.

Поэтому мы ежегодно привлекаем дополнительные силы рыбоохраны из других регионов. В прошлом году на охотское побережье было командировано четверо инспекторов из Магаданской области, а летом – еще десяток их коллег из различных теруправлений европейской части страны. Не первый год хабаровским рыбинспекторам помогают и бойцы отряда «Пиранья» из Москвы.

Совсем недавно вопросы охраны водных биоресурсов мы обсудили на рабочей встрече с руководителем Росрыболовства. Договорились, что в федеральном агентстве подумают, как нас тут поддержать и совместными усилиями усилить рыбоохрану на такой большой реке, как Амур, и тысячах его притоках, где идет нерест лососевых.

– В прошлом году в Хабаровском крае продолжилась реализация программы по повышению доступности рыбных товаров. Как вы оцениваете ее результаты? Будет ли такая работа вестись в дальнейшем?

– Это как раз пример партнерских отношений, которые мы выстраиваем с бизнесом. Мы просто обратились к рыбакам с таким предложением, потому что это неправильно, когда идут рекордные объемы красной рыбы, а цена на нее высокая; помогли договориться с торговыми сетями, и дело пошло. Этой работой мы занимаемся уже два года. В рамках проекта «Доступная рыба» в розничную сеть поставлено более 2,5 тыс. тонн рыбопродукции – в первую очередь мороженой кеты и горбуши.

В проекте участвуют более 50 компаний-производителей и более 150 предприятий розничной торговли. Так как поставки в торговые сети идут напрямую от производителей, наценки многочисленных посредников исключаются. В результате розничная цена снижена до 110-120 рублей за килограмм.

Конечно, жители края, особенно ветераны, пенсионеры и другие слабозащищенные в социальном плане категории населения, восприняли эту программу очень позитивно. И мы будем ее продолжать. Более того, планируем расширить ассортимент продукции, после проведения путин будем поставлять в розницу навагу и мойву.

Анна ЛИМ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2017 г.

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