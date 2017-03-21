21 марта 2017 года

Сергей Кудряшов: Стараемся предметно работать с рыбаками

Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.

Сахалинская область – богатейший кладезь биоресурсов России, отметил руководитель пограничного управления ФСБ России, генерал-лейтенант Сергей Кудряшов. «Расхищение ценных видов водных биологических ресурсов на сегодняшний день остается актуальной проблемой региона, которая препятствует развитию официального промысла и подрывает численность популяций. Наиболее сильное негативное воздействие оказывает нелегальный промысел краба. Поэтому одной из основных задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области является пресечение любой противоправной деятельности в сфере оборота ВБР и формирование благоприятных условий для развития экономики РФ», – подчеркнул руководитель ПУ.

Отвечая на вопрос о требованиях законодательства, на которые хотелось бы обратить внимание легальных компаний, Сергей Кудряшов отметил важность строгого соблюдения условий разрешений на добычу. «Бесспорно, очень важен своевременный и достоверный учет уловов ВБР, своевременное заполнение и ведение промысловой документации. Не менее существенным является соблюдение требований по доставке уловов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, для производства продукции на территории прибрежного субъекта», – добавил начальник погрануправления.

«Зачастую рыбопромышленники сетуют на незначительность совершенных ими правонарушений и требуют снисходительности. Конечно, мы стараемся максимально гибко реагировать на все изменения, которые происходят как в экономике, так и в отраслевом законодательстве, однако наравне с рыбаками выступаем в качестве исполнителей этих требований, а потому выполняем каждую установку закона», – заявил Сергей Кудряшов.

Он отметил, что такие рабочие встречи, как совещание с представителями рыбной отрасли в декабре, не являются разовой акцией. «Как правило, в них возникает необходимость в период подготовки к сезонным путинам по добыче тихоокеанского лосося, наваги, сайры, а также когда нужно довести и разъяснить нововведения в сфере рыболовства, в том числе по инициативе пользователей. В этом направлении мы стараемся работать предметно по конкретным вопросам с заинтересованным кругом пользователей и ассоциациями рыбопромышленников Сахалинской области», – подчеркнул начальник ПУ.

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