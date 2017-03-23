Минэк за организованные торги на рыбном рынке

23 марта 2017 года
Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.
22 марта 2017 года
Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили доклад президенту о мерах по ограничению роста цен на рыбопродукцию. ФАС видит ключ к доступной рыбе в развитии аквакультуры, специализированных торговых объектов и ярмарок.
С 11 по 14 сентября в Москве пройдет выставка оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech. Впервые в рамках нее состоится международная конференция по аквакультуре, организованная совместно с Росрыболовством.
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
Рыбная отрасль Мурманской области находится в стабильном состоянии, заявил министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов. По его словам, в 2016 г. местные компании освоили более 650 тыс. тонн водных биоресурсов.
21 марта 2017 года
Внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, в ряде регионов полностью запрещен промысел нельмы и муксуна.
23 марта 2017 года
Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.
Опубликовано постановление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого о запрете найма иностранных граждан на работу в ряде сфер, включая рыболовство. Эта мера касается тех, кто трудится на основании патентов.
Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.
Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.
В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого можно будет гасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.
Вылов минтая на охотоморской путине приближается к 700 тыс. тонн. Благодаря стабилизации промысловой обстановки отставание от уровня прошлого года сокращается.
Премьер Дмитрий Медведев высказал недовольство по поводу того, как сейчас ведется работа по отмене устаревших правовых норм. Требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться.
В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.
В Брянской области задержали 1,45 тонны мороженой мойвы, ввозимой через Белоруссию. Рыбопродукция норвежского производства, попадающая под контрсанкции, транспортировалась в антисанитарных условиях.
22 марта 2017 года
Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили доклад президенту о мерах по ограничению роста цен на рыбопродукцию. ФАС видит ключ к доступной рыбе в развитии аквакультуры, специализированных торговых объектов и ярмарок.