23 марта 2017 года

Минэк за организованные торги на рыбном рынке

В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.

Напомним, что в декабре глава государства Владимир Путин поручил ФАС совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития представить предложения, направленные на ограничение роста цен на рыбную продукцию.

22 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила президенту подготовленный совместно с министерствами сельского хозяйства и экономического развития доклад. Обеспечить доступность рыбных товаров помогут развитие аквакультуры и альтернативных способов торговли (ярмарок, специализированных несетевых торговых объектов и т.д.), считают в ведомстве.

В пресс-службе Минэкономразвития Fishnews сообщили, что в рамках исполнения поручения президента министерство направляло в ФАС предложения о внедрении практики использования механизмов организованных торгов при реализации продукции из водных биоресурсов, как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.

«Развитие организованных торгов на рынке водных биоресурсов в Российской Федерации создаст предпосылки к эффективному распределению товара, формированию справедливых и прозрачных механизмов ценообразования, обеспечит оптимизацию и снижение издержек для участников рынка, а также сократит количество оптовых посредников при реализации рыбной продукции», – заявила помощник министра — пресс-секретарь Елена Лашкина.

При этом в министерстве уточнили, что итоговая версия доклада, направленная президенту, к ним не поступала.

Fishnews