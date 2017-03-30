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Выращивание гидробионтов в Приморском крае

Участки для марикультуры: кто больше заплатит – тот и получит

Минвостокразвития предлагает особый порядок формирования и предоставления участков для марикультуры на Дальнем Востоке. Пилотный проект планируется реализовать для Приморья.

Предложения в сфере аквакультуры Министерство по развитию Дальнего Востока представило на заседании межведомственной рабочей группы, которое провел замгенерального прокурора Юрий Гулягин.

Заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев сообщил, что Минсельхоз совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока подготовили поправки в ряд законопроектов.

Так, в Земельном кодексе предлагается предусмотреть возможность предоставлять в аренду без проведения торгов земельные участки лицам, с которыми заключен договор пользования рыбоводным участком. В федеральном законе о частной детективной и охранной деятельности может быть предусмотрена норма, позволяющая рыбоводным хозяйствам пользоваться услугами частных охранных организаций для защиты своих участков. При этом в законе об аквакультуре предлагается установить возможность использования свободной части акватории рыбопромысловых участков для осуществления индустриальной аквакультуры.

Сергей Качаев напомнил, что министерство разработало новый механизм вовлечения РВУ в хозяйственный оборот.

«Фонд развития Дальнего Востока планирует создать автоматизированную информационную систему, в которой будет доступна интерактивная карта с сеткой доступных для рыбоводства участков акватории морей Дальневосточного бассейна и формой приема заявок от потенциальных инвесторов. Для этого вся акватория будет разделена на условные участки площадью по 100 гектаров. Пилотный проект будет реализован для Приморского края», – рассказали Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития.

Министр Александр Галушка ранее заявил, что предоставление РВУ должно быть максимально удобным, по аналогии с тем, как предоставляется «дальневосточный гектар».

«Сейчас такой ресурс разрабатывается. Можно будет просто зайти на сайт и выбрать участок. Воспользоваться таким правом на получение рыбоводного участка на открытом аукционе смогут либо индивидуальные предприниматели, либо хозяйствующие субъекты. Кто больше заплатит за право пользоваться этим участком, тот его и получит. Никаких предпочтений, кроме экономики, не существует», – сказал глава Минвостокразвития.

Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости они смогут профинансировать работы по исследованию и освоению рыбоводных участков с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых, заявили в Минвостокразвития.

«В соответствии с этим механизмом до конца текущего года планируется выставить на торги не менее 30% морской акватории, пригодной для аквакультуры», – сказал Сергей Качаев.

По его словам, подготовленные Минвостокразвития совместно с ФРДВ документы по утверждению механизма проходят общественное обсуждение и правовую экспертизу.

«Мы рассчитываем, что межведомственная рабочая группа примет активное участие в соответствующей работе», - отметил замминистра.

Напомним, рабочая группа создана по решению совместного заседания коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития. Ее руководителем является заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин.

Fishnews

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