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Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ рассказал об итогах работы отрасли на коллегии ведомства. Фото пресс-службы Правительства РФ

Глава Минсельхоза напомнил о важности запуска инвестквот

В нынешнем году важно оперативно запустить новый механизм распределения инвестиционных квот и своевременно провести отбор заявок, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

На успехах отрасли и изменениях в ее регулировании глава Минсельхоза Александр Ткачев остановился на расширенной коллегии ведомства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму заседания.

«На сегодняшний день мы отмечаем рекордные показатели не только в сельском хозяйстве, но и в рыбохозяйственном комплексе, который является неотъемлемой составляющей продовольственной безопасности нашей страны», – сказал министр.

Вылов водных биоресурсов в 2016 г. вырос на 6% и достиг почти 5 млн тонн. «Импорт рыбной продукции в Россию снизился на 10%. Экспорт рыбы, напротив, вырос на 10%. В отрасль приходят инвестиции, растет рентабельность и число прибыльных организаций. Растут также зарплаты работников отрасли», – указал в своем выступлении Александр Ткачев.

Министр отметил, что немало сделано и в нормативно-правовом регулировании отрасли. «Внесены изменения в отношении развития прибрежного рыболовства, обновления рыбопромыслового флота и развития рыбопереработки и аквакультуры», – заявил Александр Ткачев.

Он сообщил, что предлагается распространить льготное кредитование по ставке не более 5% на аквакультуру. Речь идет о краткосрочных кредитах на приобретение кормов и посадочного материала.

Прокомментировал министр и тему квот на инвестиционные цели. «В этом году важно оперативно запустить новый механизм распределения инвестиционных квот и своевременно провести отбор заявок. Это масштабное преобразование для отрасли», – сказал руководитель Минсельхоза.

Напомним, что 31 марта министерство внесло проекты подзаконных актов по инвестквотам в правительство. На коллегии Росрыболовства 30 марта замглавы ведомства Петр Савчук сообщил, что в случае подписания документов в апреле прием заявок о закреплении долей может начаться с 1 июня.

Fishnews


НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство

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