10 апреля 2017 года

Об опыте и успехах Хабаровского края рассказывает Fishnews

На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.

Рыбная отрасль сейчас один из драйверов роста в экономике Хабаровского края, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В прошлом году рыбаки региона добились самого высокого вылова за последние 25 лет, предприятиями добыто 375 тыс. тонн водных биоресурсов. Увеличился на 14% выпуск рыбопродукции – более 299 тыс. тонн. Выросли поставки на внутренний рынок. В чем краевые власти видят резервы для дальнейшего развития рыбного хозяйства, какие полномочия считают рациональным передать на региональный уровень, какая роль в отрасли принадлежит прибрежному комплексу – об этом и многом другом Вячеслав Шпорт рассказал в интервью «Fishnews – Новости рыболовства».

Подробно о том, как работает рыбное хозяйство края, с какими результатами предприятия начали 2017 год, какие вопросы стоят в сфере традиционного рыболовства КМНС и любительского лова, корреспондент журнала побеседовал с руководителем регионального комитета рыбного хозяйства Кириллом Фирсовым.

Предприятия Хабаровского края успешно отрабатывают лососевые путины, но именно в пору высоких уловов важно помнить об охране ресурса. В регионе рыбопромышленники и госструктуры развивают полезный опыт по борьбе с браконьерством – лососевым и осетровым. «Понятно, что у каждого участника процесса своя специфика, свой взгляд на те или иные вещи. Но общая ситуация улучшается, оттачивается взаимодействие. И мы со своей стороны готовы закрывать пробел по обеспечению рыбоохраны – по людям, транспорту, ГСМ и т.д.», – комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков. Какие меры предлагает бизнес для сбережения лососевых, что планирует делать в сфере развития береговой переработки, насколько интересны в этом плане инвестквоты – в интервью с руководителем объединения.

Появление в законодательстве квот на инвестиционные цели заставляет вновь говорить о том, что могут предложить рыбопромышленникам отечественные верфи. «Что касается стоимости строительства, то пока российским верфям объективно сложно предложить цену ниже, чем в Китае или Корее. Но зато теперь государство сможет сделать выгодное предложение рыбакам, сделавшим выбор в пользу отечественных судостроителей, в виде дополнительных квот на вылов водных биоресурсов», – считает зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин. Отметил он и возможности лизингового механизма. Перспективам хабаровского судостроения посвящен материал «От корвета до траулера».

Судоремонт должен стать одним из направлений территории опережающего развития «Николаевск». В целом ее можно по праву назвать ТОРом с рыбным уклоном: проекты в сфере рыбопереработки были заявлены как якорные. Журналист «Fishnews – Новости рыболовства» разбирался, каким образом новые механизмы могут помочь бизнесу и какие планы строят компании.

Рыбопереработка в Хабаровском крае отнесена к приоритетным отраслям инвестирования. В регионе действуют современные производства. Одно из них запустила в 2015 г. в селе Иннокентьевка компания «РПК «Восточное». Как живет и развивается предприятие на отдаленных территориях, читайте на страницах «Fishnews – Новости рыболовства».

В свежем выпуске также ряд материалов по общеотраслевым вопросам. О непростом пути рыбохозяйственной науки, ее задачах, системе регулирования рыболовства рассуждает доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о том, как реализуется проект по продвижению российской рыбы. Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин – о масштабных планах по развитию. Капитан-директор Виталий Целуйко – о том, почему на промысле жизнь протекает интересно. Гендиректор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин – как рыба прокладывает себе путь на биржу.

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