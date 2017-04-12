12 апреля 2017 года

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.

В середине марта в Рейкьявике прошел очередной, пятый, раунд консультаций по регулированию рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана. «Арктическая пятерка» в лице Канады, Дании, Норвегии, России и США, а также делегации Китая, Республики Корея, Исландии, Японии и Евросоюза попытались договориться о тексте возможного соглашения, направленного на сохранение рыбных запасов и защиту уязвимых экосистем Арктики.

Интенсивное таяние ледового щита полярных морей постепенно открывает для судоходства огромные водные пространства, расположенные за пределами 200-мильных экономических зон приарктических стран, общей площадью 2,8 млн. кв. км. Соглашение, как и подписанная в июле 2015 г. декларация, должно способствовать предупреждению развития на этой акватории нерегулируемого рыболовства.

Участникам переговоров удалось разрешить некоторые противоречия, но по итогам встречи выяснилось, что по ряду ключевых вопросов выработать формулировки проекта соглашения пока не получается.

Разногласия остаются даже по поводу такого базового элемента, как определение географического охвата соглашения. «Проблема заключается в необходимости описать область действия соглашения таким образом, чтобы при этом не нарушить интересов ни одного государства-участника», – рассказал Fishnews замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, возглавлявший российскую делегацию в Рейкьявике.

Для России принципиальным моментом является позиция о непризнании так называемой «рыбоохранной зоны» вокруг архипелага Шпицберген, в свое время установленной в одностороннем порядке Норвегией. В связи с этим российская сторона предложила выбрать такую формулировку, которая не позволила бы норвежцам в дальнейшем использовать положения это юридически обязывающего документа в качестве аргумента для утверждения своей юрисдикции над «рыбоохранной зоной» по аналогии с режимом исключительной экономической зоны.

Не менее важным вопросом является процедура принятия решений в рамках соглашения. Предложенный российской делегацией вариант обязательного консенсуса пяти прибрежных стран, непосредственно граничащих с Северным Ледовитым океаном, не нашел поддержки у остальных участников консультаций, а другие форматы для нашей страны неприемлемы.

«Мы настаиваем на процедуре, когда для принятия решений необходим консенсус всех прибрежных государств. Должен быть четко обозначен приоритет пяти стран, в зонах которых обитают, размножаются и нагуливаются те самые живые морские ресурсы, которые в будущем могут стать объектом коммерческого использования. Я не вижу в этом ущемления прав иных участников соглашения. Надо понимать, что появление рыбных запасов в центральной части Северного Ледовитого океана возможно исключительно за счет их распространения из вод под юрисдикцией одного или нескольких приарктических государств», – объяснил позицию Василий Соколов.

Встреча в Рейкьявике показала, что для окончательной доработки текста участникам соглашения потребуется провести минимум еще один раунд переговоров. Прозвучало предложение, чтобы страной-хозяйкой на этот раз выступила Российская Федерация. По информации Росрыболовства, это вопрос сейчас прорабатывается.

В Федеральном агентстве по рыболовству также рассматривается возможность провести в мае круглый стол в Мурманске с участием экспертов по Арктике, в первую очередь рыбопромышленников и ученых. «Сейчас наши рыбаки по факту в этом процессе не участвуют, – констатировал Василий Соколов. – Не исключено, что пригласим на это мероприятие также представителей научных кругов и промышленности других приарктических государств».

Он обратил внимание, что Россия и Норвегия – две страны, которые уже отработали многие механизмы по сотрудничеству в Арктике, включая совместные исследовательские программы и механизмы регулирования промысла. «Накоплен колоссальный опыт, которого у других стран в этой сфере нет, – подчеркнул замруководителя Росрыболовства. – Поэтому хотелось бы собраться и послушать промышленность, науку и экспертов, у которых есть практический опыт такого взаимодействия».

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