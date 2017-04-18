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Южная Корея строит планы на российский минтай

Южная Корея строит планы на российский минтай

Корейский морской институт (KMI) назвал одним из важнейших направлений развития рыбной отрасли республики участие в рыбопереработке российского Дальнего Востока. Предполагается построить комплекс мощностью 1,4-1,5 млн тонн минтая в год.

В условиях, когда Россия из крупнейшего экспортера минтая хочет стать его крупнейшим переработчиком, для корейского бизнеса открываются новые перспективы, говорится в докладе KMI.

Специалисты отмечают, что ежегодно на Дальнем Востоке РФ добывается почти 1,8 млн тонн минтая, из которых около 200 – 250 тыс. тонн импортируется Южной Кореей. Однако большая часть российских уловов отправляется в Китай, где перерабатывается в филе и реэкспортируется в Европу и Америку.

Но в последнее время в РФ начинает реализовываться политика по изменению сложившейся системы, в связи с чем южнокорейская сторона в 2016 г. предложила российским партнерам новую модель ведения бизнеса. Суть ее в том, чтобы рыбопереработчики республики построили на Дальнем Востоке производственный комплекс мощностью 1,4 – 1,5 млн тонн минтая в год, пишет Yonhap News.

По его информации, в комплекс помимо рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий должны войти транспортная инфраструктура. А также предприятия по переработке отходов, площадки для рыбных аукционов, судоремонтные мощности и т.п., сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечается, что корейцы могли бы участвовать в развитии рыбопереработки (изготовлении филе и сушеных продуктов), использовании вторичных продуктов (производить рыбные муку и жир, продукты из икры и других внутренностей), транспортной инфраструктуры (строить морозильные склады, логистические центры), торговой инфраструктуры и переработке отходов (очистка сточных вод). Также корейский бизнес готов участвовать в строительстве прочей инфраструктуры и предоставлять высокопрофессиональную рабочую силу.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокикракитайкореяминтай

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