18 апреля 2017 года

Кирилл Фирсов: Хорошие уловы – не повод расслабляться

Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.

Для рыбаков Хабаровского края 2016 г. оказался самым удачным в череде последних и без того положительных по производственно-экономическим показателям лет: 375 тыс. тонн водных биоресурсов, около 300 тыс. тонн произведенной рыбопродукции и 1,3 млрд рублей налоговых поступлений в краевой бюджет. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние четверть века.

Однако текущий год для региона будет сложнее предыдущего, отметил председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«По прогнозам науки, ресурсная база снижена на 31 тыс. тонн, что обусловлено цикличностью подходов тихоокеанских лососей. 2017 год является «неурожайным» в подзоне Приморье (Японское море) по горбуше, вылов которой в прошлом году у нас составил 10 тыс. тонн. А также прогнозируется снижение объемов добычи горбуши в бассейне реки Амур: в 2016 году ее вылов здесь составил 22,8 тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем в 2015-м, - рассказал глава комитета. - Общий объем добычи по лососям в прошлом году у нас был порядка 87 тыс. тонн».

Кирилл Фирсов подчеркнул: хотя прогнозы науки порой заметно разнятся с реальным выловом, всем понятно, что в 2017 г. не стоит ожидать повторения рекордов. По крайней мере, по тихоокеанским лососям. По предварительной оценке, общий вылов всех видов ВБР для Хабаровского края в текущем году составит 349 тыс. тонн. По лососям возможный вылов прогнозируется на уровне 65-67 тыс. тонн.

«К сожалению, помимо природных факторов на результатах промысла, скорее всего, отразится и обновленное законодательство, а именно требование о перерегистрации компаний, осуществляющих прибрежный промысел, - обратил внимание собеседник Fishnews – Новости рыболовства». - По крайней мере одна крупная рыбопромышленная компания Хабаровского края по этой причине перешла в другой дальневосточный регион. Надеемся, что к 2018 году ситуация изменится».

Компенсировать ожидаемое снижение уловов красной рыбы предполагается, во-первых, за счет малоосваиваемых объектов. «Наши предприятия сейчас готовятся к такой работе в прибрежной зоне, в частности на иваси. Мы прорабатываем с ними возникающие вопросы, так как на таком виде промысла есть свои сложности – по технологии освоения, по орудиям лова и т.д. Но по прошлому году у нас были довольно удачные примеры работы на подобных объектах. Так, компания «Софко» взяла порядка 50 тонн сардины-иваси и около 500 тонн скумбрии – это хороший результат. В этом году постараемся привлечь больше предприятий на эти объекты, чтобы таким образом компенсировать снижение по лососю», - подчеркнул Кирилл Фирсов.

Также, по его словам, планируется увеличить объемы вылова краба (в этом году квота региона повышена практически на 2 тыс. тонн) и сельди в Охотском море.

«Так что будем прилагать все усилия совместно с нашими рыбаками, чтобы выйти на хорошие показатели вылова за счет других объектов промысла. Меры будут приняты – усилим промысел, где это возможно», - резюмировал глава комитета.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.