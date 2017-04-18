Для рыбаков Хабаровского края 2016 год оказался самым удачным в череде последних и без того положительных по производственно-экономическим показателям лет: 375 тыс. тонн водных биоресурсов, около 300 тыс. тонн произведенной рыбопродукции и 1,3 млрд рублей налоговых поступлений в краевой бюджет. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние четверть века.

Однако в рыбной отрасли дальневосточных регионов очень многое зависит от цикличности подходов лосося, и на смену «урожайному» году всегда приходит определенный спад, запрограммированный самой природой. Для того чтобы рыбное хозяйство показывало стабильный результат, требуется планомерная, комплексная работа самих рыбопромышленников, властей и отраслевой науки.

Какая работа ведется сегодня в Хабаровском крае по организации деятельности рыбохозяйственного комплекса и как решаются актуальные и специфичные для региона вопросы, влияющие на общую картину в отрасли, корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов.

– Кирилл Сергеевич, для того, чтобы понимать, на каком уровне на текущий момент находится рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края, расскажите, с какими показателями отрасль региона завершила 2016 год?

– Прошлый год действительно удался, это было отмечено и на федеральном уровне. В Хабаровском крае горбуша оправдала ожидания и по «прибрежке», и по Амуру. Не будем говорить о рекордах, просто скажем о действительно хороших результатах. В общей сложности предприятия Хабаровского края в 2016 году выловили 375 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 19% превысило уровень 2015 года.

По сравнению с предыдущим годом вылов увеличился практически по всем основным объектам промысла. По минтаю, треске и крабам результаты превысили аналогичный показатель за 2015 год в 1,1 раза, нерестовой сельди и тихоокеанским лососям – в 1,3 раза, по креветке – в 1,4 раза, а по кальмару и вовсе в 4,7 раза.

За счет увеличения объемов вылова краю удалось повысить и показатели выпуска рыбопродукции: по итогам года объем переработки (включая производство консервов) составил 299,2 тыс. тонн, или 114% к уровню предыдущего года. В том числе выпуск продукции высокой степени переработки по сравнению с предыдущим годом увеличился на 15,6% и составил 40,8 тыс. тонн. В большей степени это обусловлено значительным увеличением выпуска мороженого филе и фарша минтая на судах.

– Куда главным образом направлялась рыбопродукция?

– Из общего объема произведенной рыбной продукции 52%, или 155 тыс. тонн, наши предприятия поставили на внутренний рынок. Это на 24% больше, чем год назад.

За рубеж в 2016 году отправилось 144,2 тыс. тонн рыбопродукции – на 8% больше, чем в 2015 году. В основном это продукция из минтая, прибрежной сельди и ракообразных, которая имеет низкий потребительский спрос в России. Стоимость рыбного экспорта из Хабаровского края составила 224 млн долларов.

Заметно увеличился и вклад предприятий рыбохозяйственного комплекса в формирование краевого бюджета: в 2016 году от 150 предприятий отрасли поступило 1,3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в позапрошлом году. Более половины поступлений – от минтаевого промысла. Предприятия, работающие на промысле тихоокеанских лососей, заплатили в бюджет края порядка 360 млн рублей, что почти в 2 раза больше чем в 2015 году.

НЕРЫБНЫЙ ГОД СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

– А как начался для рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края 2017 год? Какие ожидания на предстоящую лососевую путину?

– Текущий год как всегда начался с минтаевой путины в Охотском море и, стоит отметить, начался с отставания по сравнению с прошлым годом. Специалисты объясняют это наличием большого количества малоразмерного минтая и тяжелыми метеоусловиями. В настоящее время ситуация по этому объекту стабилизировалась.

Кроме этого, пока отстаем и по объемам добычи тихоокеанской сельди – на 5 тыс. тонн. Это связано в первую очередь со сложной гидрометеорологической обстановкой на промысле (скоплением льдов в районе работы экспедиции) и переходом сельди в преднерестовую стадию развития. Но это отставание рассчитываем компенсировать в конце года.

В целом по объективным причинам текущий год для рыбохозяйственного комплекса края будет сложнее предыдущего. По прогнозам науки, ресурсная база снижена на 31 тыс. тонн, что обусловлено цикличностью подходов тихоокеанских лососей. 2017 год является «неурожайным» в подзоне Приморье (Японское море) по горбуше, вылов которой в прошлом году у нас составил 10 тыс. тонн. А также прогнозируется снижение объемов добычи горбуши в бассейне реки Амур: в 2016 году ее вылов здесь составил 22,8 тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем в 2015-м. Общий объем добычи по лососям в прошлом году у нас был порядка 87 тыс. тонн.

Хотя прогнозы науки порой заметно разнятся с реальным выловом (например, по «прибрежке» хабаровская наука по прошлому году изначально давала объем возможного вылова по лососю в 4 раза меньше, чем оказалось в итоге), всем понятно, что в 2017 году не стоит ожидать повторения рекордов. По крайней мере, по тихоокеанским лососям. По предварительной оценке, общий вылов всех видов ВБР для Хабаровского края в текущем году составит 349 тыс. тонн. По лососям возможный вылов прогнозируется на уровне 65-67 тыс. тонн.

К сожалению, помимо природных факторов на результатах промысла, скорее всего, отразится и обновленное законодательство, а именно требование о перерегистрации компаний, осуществляющих прибрежный промысел. По крайней мере одна крупная рыбопромышленная компания Хабаровского края по этой причине перешла в другой дальневосточный регион. Надеемся, что к 2018 году ситуация изменится.

– За счет чего планируете компенсировать ожидаемое снижение уловов красной рыбы?

– Во-первых, мы можем больше внимания уделить малоосваиваемым объектам. Наши предприятия сейчас готовятся к такой работе в прибрежной зоне, в частности на иваси. Мы прорабатываем с ними возникающие вопросы, так как на таком виде промысла есть свои сложности – по технологии освоения, по орудиям лова и т.д. Но по прошлому году у нас были довольно удачные примеры работы на подобных объектах. Так, компания «Софко» взяла порядка 50 тонн сардины-иваси и около 500 тонн скумбрии – это хороший результат. В этом году постараемся привлечь больше предприятий на эти объекты, чтобы таким образом компенсировать снижение по лососю.

Во-вторых, планируем увеличить объемы вылова краба (в этом году у нас и квота увеличена практически на 2000 тонн) и сельди в Охотском море.

Так что будем прилагать все усилия совместно с нашими рыбаками, чтобы выйти на хорошие показатели вылова за счет других объектов промысла. Меры будут приняты – усилим промысел, где это возможно.

ОТ ДИАЛОГА – К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

– Судя по всему, в Хабаровском крае диалог отраслевого бизнеса и власти выстраивается достаточно продуктивный.

– С бизнесом у нас складывается тесное взаимодействие, в первую очередь с ассоциациями. В крае существует три общественные организации, которые объединяют рыбаков. Это Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна, Ассоциация рыбопромышленников Хабаровского края и Крайрыбакколхозсоюз. С этими объединениями мы работаем напрямую, в том числе включая их представителей в состав коллегиальных органов: комиссий по формированию рыбопромысловых, рыбоводных участков и т.д. Представители рыбацкой общественности присутствуют на всех тематических заседаниях, в том числе с участием губернатора края.

– В каких направлениях ведется совместная работа?

– Прежде всего стоит отметить работу по повышению доступности рыбопродукции для местного населения – это программа «Доступная рыба». Она возникла в Хабаровском крае по инициативе губернатора Вячеслава Шпорта и реализуется уже два года. В прошлом году, к примеру, это позволило нам в сезон снизить цену в магазинах, участвующих в программе, на горбушу – до 108 рублей за килограмм (при средней стоимости в рознице 140 рублей), на осеннюю кету – до 120 рублей за килограмм (обычная цена – 175-180 рублей).

Мы постараемся в этом году договориться с предприятиями о том, чтобы они расширили перечень объектов, которые реализуются на условиях программы (по минимальной цене от производителя плюс наценка розницы – до 20%). Пока в рамках «Доступной рыбы» продается в основном лосось (горбуша и кета), речная рыба (карась, сазан и др.). В этом году постараемся увеличить объемы «доступной» наваги, корюшки, будем вводить в этот перечень мойву.

Что касается районов реализации программы, то сегодня ею охвачен практически весь край: юг – полностью, Комсомольск-на-Амуре, «прибрежка»: Ванино, Совгавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре. Рыбацкие предприятия сами поставляют рыбу в некоторые удаленные районы края, в том числе реализуют «доступную рыбу» через свои фирменные магазины. В этом году планируем увеличить поставки на северном направлении, охватим непростой Верхнебуреинский район, где из-за особенностей географии существуют сложности со своей рыбой.

Взаимодействуем с рыбаками в плане продвижения рыбопродукции и в рамках выставочных мероприятий, на российских и зарубежных площадках.

Сохранение рыбных ресурсов является еще одной важной задачей, в решении которой рыбопромышленники принимают активное участие. В прошлом году министерством природных ресурсов Хабаровского края была создана рабочая группа по повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти региона с органами, осуществляющими полномочия по госконтролю (надзору) в области рыболовства и сохранения ВБР, а также общественными организациями. Совещания по этому вопросу в формате видеоконференции проводились и с администрациями муниципальных районов.

В результате в прошлом году удалось заметно повысить эффективность проводимых мероприятий по сохранению водных биоресурсов. Так, по сравнению с 2015 годом более чем в полтора раза увеличилась сумма предъявленного ущерба, причиненного ВБР и среде их обитания, она составила 4,3 млн рублей. Взыскано ущерба на сумму 3,5 млн рублей, или в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Сумма взысканных штрафов за нарушения природоохранного законодательства увеличилась в 1,2 раза и составила 11,3 млн рублей. Проведено 849 совместных рейдов, в ходе которых выявлено 1575 нарушений природоохранного законодательства.

Положительно зарекомендовала себя практика привлечения к проводимым мероприятиям сил и средств ассоциаций рыбопромышленников. Благодаря этому удалось расширить присутствие правоохранительных органов на акватории реки Амур, перекрыть основные браконьерские тони и при этом значительно сократить бюджетные расходы на проведение операций.

Кроме того, ведется работа по формированию негативного отношения в обществе к фактам браконьерства: деятельность в этом направлении систематически освещается в СМИ, на постоянной основе работает телефон горячей линии рыбоохраны. Да и сами граждане, проявляющие высокую сознательность в вопросах сохранения водных биоресурсов, привлекаются к совместной работе в качестве внештатных общественных инспекторов рыбоохраны.

Вместе с тем сложным остается вопрос с численностью штатных инспекторов и их материально-техническим обеспечением. Амурское территориальное управление Росрыболовства работает над этой проблемой, совместно с правительством Хабаровского края прилагает усилия для ее решения. Ожидаем в этом году ответных шагов от федеральных госорганов.

Еще одним направлением в рамках взаимодействия с рыбопромышленниками в этом году, надеемся, станет сотрудничество с отраслевой наукой.

– Вы уже упомянули о сложностях с точностью прогнозов. Есть возможность улучшить ситуацию, привлекая промышленников?

– Этот вопрос мы обсудили с руководством ТИНРО-Центра. Проблема общая для всех рыбохозяйственных институтов – нехватка финансирования не позволяет полномасштабно проводить исследования в районах промысла, прогнозы в большей степени делаются в ходе кабинетного анализа и расчетов на основе общей статистики. К тому же Хабаровский край имеет свою специфику – обширные труднодоступные территории, поэтому одного лишь присутствия научных наблюдателей на рыбопромысловых судах будет недостаточно. Речное рыболовство, которое имеет огромное значение для нашего региона, не ограничивается лишь Амуром, это еще и многочисленные ответвления, притоки основной реки, которые тоже являются нерестовыми и также нуждаются в исследованиях. В то же время охватить всю территорию Хабаровского края сложно еще и потому, что с некоторыми районами отсутствует даже нормальное автомобильное сообщение: на машине можно добраться ровно до середины края, а дальше – только воздухом или по воде.

Поэтому мы считаем, что сотрудничество науки и бизнеса необходимо прежде всего самим рыбакам. Ведь от точности научных прогнозов напрямую зависит планирование рабочей деятельности предприятий и успешность их работы. Мы как региональные власти будем оказывать необходимое содействие, чтобы такое взаимодействие выстраивалось.

И РЫБЕ НУЖНА ЗЕМЛЯ

– Хабаровский край – это еще и один из самых лесистых российских регионов. Помимо дополнительных сырьевых возможностей с этим связаны и многие сложности: от трудного доступа к отдельным районам края до сложностей с использованием земель лесного фонда. Как это влияет на развитие рыбохозяйственного комплекса края?

– Более 94% территории края занимают земли лесного фонда. Находящиеся на данных землях леса относятся к защитным, и их перевод в земли иных категорий допускается только в исключительных случаях для размещения объектов муниципального или государственного значения. Рыбоперерабатывающие мощности к таким объектам не относятся. Вместе с тем, как правило, к рыбопромысловым участкам примыкают именно такие земли, а значит, их использование для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов для целей рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры не представляется возможным. И это серьезный сдерживающий фактор для развития рыбной отрасли на территории Хабаровского края.

Аналогичная ситуация и с землями Минобороны. Например, уже несколько лет мы ищем решение проблемы, возникшей у Рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября. Предприятие выполняет градообразующие функции для села Датта Ванинского района. Причем это едва ли не единственное «живое» село, оставшееся в том районе. Артель имеет морские рыбопромысловые участки и планирует развивать производство за счет строительства рыбоводного завода на расположенной там же нерестовой реке Большая Дюанка. Руководство колхоза уже выбрало место для будущего предприятия, готов и проект рыбоводного завода, но на стадии оформления участка выяснилось, что эти земли находятся в распоряжении Министерства обороны. Два года мы направляем обращения в различные федеральные ведомства, но ответ один – именно этот участок имеет стратегическое значение, о котором заранее узнать, к сожалению, у рыбаков не было возможности.

– По крайней мере, вопрос с использованием земель лесного фонда при осуществлении рыболовства сегодня обсуждается достаточно активно, есть вероятность, что он получит решение в обозримом будущем.

– На наш взгляд, решением проблемы с землями лесного фонда может стать внесение в Лесной кодекс РФ изменений, которые предусматривали бы предоставление лесных участков в аренду без проведения аукциона для целей промышленного рыболовства и переработки водных биоресурсов, а также для целей рыбоводства (аквакультуры). Соответствующие предложения правительство Хабаровского края направляло в Минприроды России еще в апреле 2015 года.

Стоит отметить, что в том же году министерством был разработан проект федерального закона, который предусматривает возможность размещения на лесных участках объектов инфраструктуры рыболовства и аквакультуры. Но до сих пор законопроект находится на стадии согласования с различными федеральными органами власти.

Между тем этот актуальный вопрос в декабре 2016 года поднимался на правительственном уровне. На заседании Правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минсельхозу и Минприроды внести до 14 февраля 2017 года в Правительство России проект Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу использования лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)». Ждем, какие шаги будут предприняты федеральными ведомствами.

Кстати, льготным переоформлением подобных земель смогут воспользоваться предприятия, реализующие проекты на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Но это все же ограниченное число компаний, поэтому проблему необходимо решать кардинально.

– А насколько часто от предприятий поступают обращения на получение рыбоводных участков?

– Интерес к получению рыбоводных участков есть, такие обращения рассматриваются специальной комиссией по определению границ РВУ. Но могу сказать, что мы внимательно относимся к каждой заявке и прежде всего учитываем мнение науки: какие в том районе промысловые запасы, есть ли нерестовые скопления и т.д.

Дело в том, что в бассейне Амура размещение рыбоводных участков – довольно спорный вопрос, поскольку здесь есть достаточно сильные естественные популяции лососевых. И если к нам обращаются с заявкой, к примеру, на размещение рыбоводного участка рядом с рыбопромысловым, то, естественно, нам важно досконально разобраться в ситуации, чтобы исключить доступ к ресурсам недобросовестных пользователей.

В отношении рыборазводных заводов замкнутого цикла – а есть у нас и такие заявки, для выращивания в бассейнах атлантического лосося (семги), – таких проблем не возникает.

Есть в Хабаровском крае и свои марифермы – садковое выращивание в «прибрежке» гребешка, трепанга. Климат, конечно, у нас более суровый, чем в Приморском крае, но в 2018 году уже ждем первые урожаи.

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ

– Еще одна острая для большинства дальневосточных субъектов тема – это традиционное рыболовство, которое осуществляют коренные малочисленные народы Севера. Насколько она актуальна для Хабаровского края?

– Сегодня на территории края проживает немногим меньше 23 тыс. человек, относящихся к КМНС, и каждый из них имеет право на получение 50 кг рыбы. Поэтому вопрос осуществления и регулирования традиционного рыболовства для нас действительно актуален.

В 2008 году постановлением Правительства РФ для данной категории граждан был введен заявительный принцип предоставления водных биоресурсов в целях ведения традиционного рыболовства. И ежегодно мы сталкиваемся со сложностями, которые возникают при подаче заявок представителями КМНС. Процент отклоненных заявлений довольно мал, не более 5% от общего числа, но все мы понимаем, что это не просто цифры, а реальные люди, которые на целый год по официальным причинам останутся без рыбы. Не получив одобрения заявки, они становятся потенциальными браконьерами.

Но и наличие одобренного разрешения тоже, к сожалению, не исключает возможности злоупотребления. Дело в том, что в соответствии с требованиями закона свое право на традиционное рыболовство каждый представитель КМНС обязан реализовывать самостоятельно (за исключением детей). Понятно, что пожилые люди или матери с маленькими детьми физически не смогут взять в руки сети и наловить себе рыбы. Им «на помощь» приходят нелегальные рыбаки, которые таким образом получают пропуск на реку, а заодно и возможность наполнять рыбой свои лодки. Вот и получается, что заявительный принцип стал одним из источников незаконного оборота рыбной продукции, поскольку предоставляет возможность находиться на водоемах другим лицам, по факту не имеющим отношения к КМНС, и осуществлять им бесконтрольный промысел.

С этой проблемой хорошо знакомы в Амурском теруправлении Росрыболовства. В качестве одного из решений управление предлагает представителям КМНС реализовывать свои права через общины. Еще одним действенным инструментом борьбы с браконьерством, скрывающимся за традиционным рыболовством, мог бы стать реестр коренных малочисленных народов, куда все представители КМНС будут внесены пофамильно. Это позволит оптимизировать работу с ними и в том числе практически исключить процент заявок, отклоненных из-за представления неполных данных в соответствующие госорганы.

Вместе с тем власти Хабаровского края неоднократно обращались в Правительство России, Росрыболовство с просьбой решить вопрос об отмене заявительного принципа предоставления ВБР для коренных малочисленных народов Севера, а также наделить органы исполнительной власти субъектов Федерации полномочиями по определению порядка предоставления водных биоресурсов для традиционного рыболовства. По нашему мнению, это позволит не только обеспечить соблюдение принципов и норм законодательства о гарантиях прав КМНС, но и снизит социальную напряженность среди данной категории граждан.

– Спортивно-любительское рыболовство: насколько развито это направление в Хабаровском крае, в каких масштабах в регионе ведется рыбалка и возникают ли с этим сложности?

– В Хабаровском крае наиболее социально значимыми и востребованными у населения видами рыбы являются тихоокеанские лососи. Однако их любительский и спортивный лов может осуществляться только на рыбопромысловых участках для организации соответствующего вида рыболовства.

Из 160 «любительских» РПУ, сформированных в крае, 75% предназначены для добычи именно лососевых видов рыб. Большинство из таких участков расположено вблизи населенных пунктов и доступно для местного населения. На отдаленных акваториях располагаются главным образом рыбопромысловые участки, сформированные для добычи других видов водных биоресурсов, вылов которых население может осуществлять и в свободном порядке за пределами РПУ.

Вместе с тем в ряде районов края возникла проблема с выловом гражданами тихоокеанских лососей. Это связано с приостановлением в 2011 году, в соответствии с поручениями президента России, проведения конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации спортивно-любительского рыболовства до принятия закона о любительском рыболовстве. В настоящее время в свободном фонде находятся и не могут быть распределены в пользование 27 РПУ для организации любительского вылова тихоокеанских лососей. Новые участки в тех районах, где в этом есть потребность, пока также не могут быть сформированы. В результате часть жителей Хабаровского края, проживающих в сельских поселениях, не имеет доступа к ресурсам лососевых.

Решение этой проблемы должно быть прописано в обсуждаемом сегодня законопроекте о любительском рыболовстве. Надеемся, долгожданный документ будет принят уже в скором времени.

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Апрель 2017 г.