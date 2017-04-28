28 апреля 2017 года

РФ и Исландия хотят спасти свою семгу от норвежских сетей

Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков 26 апреля встретился с министром рыболовства и сельского хозяйства Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Переговоры прошли в на площадке международной рыбной выставки Seafood Expo Global 2017. Стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве в области сохранения и исследований дикого атлантического лосося, мигрирующего в российские и исландские реки, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Этот документ направлен на решение проблемы сохранения численности семги в реках двух стран. Для России проблема актуальна из-за перехвата рыбы при миграции. Как показали исследования, при прибрежном промысле в Норвегии вылавливается лосось, идущий на нерест в реки РФ, Норвегии и Финляндии. Этот вид промысла в королевстве не квотируется, хотя и регулируется продолжительностью периода лова, количеством выдаваемых лицензий и пр. Однако при этом никак не учитывается изъятие значительной части лосося российского происхождения, отметили в Росрыболовстве.

Федеральное агентство пыталось договориться с норвежскими коллегами, так, в сентябре 2015 г. был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области управления, мониторинга и исследований дикого атлантического лосося в губернии Финнмарк и Мурманской области. «Однако все эти усилия до сих пор серьезного результата не дали, и численность лосося в российских реках продолжает снижаться, что в значительной степени связано с перехватывающим промыслом. Насколько нам известно, подобная же ситуация складывается и с лососем исландского происхождения», – заявил Илья Шестаков.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, Россия и Исландия, как страны происхождения лосося, обладают исключительным правом на сохранение, регулирование и мониторинг стад, идущих на нерест в их реки.

В подписанном заявлении стороны выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве по сохранению и исследованию семги, а также призвали прибрежные государства прекратить перехватывающий промысел. Кроме того, представители двух стран договорились обсуждать состояние запасов дикого атлантического лосося и меры по их сохранению на ежегодных сессиях смешанной российско-исландской комиссии по рыбному хозяйству, а также тематических международных мероприятиях. На четвертый квартал 2017 г. намечена конференция, посвященная этим вопросам.

Fishnews