28 апреля 2017 года

Андрей Коваленко: Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Такие мероприятия, как круглый стол в областной прокуратуре, показывают, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, отметил бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.

Прокуратура Сахалинской области провела в апреле круглый стол по вопросам рыбохозяйственного комплекса: рыбопромышленники получили возможность обсудить с представителями контролирующих и правоохранительных органов самые актуальные для отрасли вопросы, а также предложить меры по их решению.

Представители бизнеса подняли очень много проблемных тем. «Прежде всего предприниматели отмечали важность сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, в том числе тихоокеанских лососей, – рассказал в интервью Fishnews региональный бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко. – Ни для кого не секрет, что лососевая путина в Сахалинской области уже не первый год очень слабая. Между тем в работе задействовано много рыбодобывающих предприятий. И конечно, люди обсуждали, что делать для сбережения ресурса. Рассматривались темы охраны естественных нерестилищ, развития лососеводства, вопросы ответственности за браконьерство».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, выступая на совещании, остановился на проблемах, которые возникают у рыбопромышленных предприятий в связи с несовершенством федерального законодательства.

«Это, например, освоение объектов промысла, для которых не устанавливается общий допустимый улов. Возможный вылов предусматривается в целом на промысловый район. Соответственно, осваивать его могут как прибрежные предприятия, так и пользователи с крупнотоннажным флотом. Крупные суда за несколько дней практически полностью выбирают объем, прибрежники остаются ни с чем. Каждый год такая ситуация наблюдается, допустим, при добыче тихоокеанской сельди», – обрисовал проблему собеседник Fishnews.

По мнению Андрея Коваленко, здесь нельзя забывать о социальном аспекте: береговые предприятия, которые для многих населенных пунктов являются градо- и поселкообразующими, рассчитывают на эти объемы вылова.

Важная тема – изменения, которые внесены на федеральном уровне в правила формирования региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. По непонятным причинам Министерство сельского хозяйства РФ приказом от 17 августа 2016 г. № 357 увеличило долю федеральных госслужащих, сократив тем самым возможности области и предпринимателей отстаивать свои интересы, считает бизнес-омбудсмен.

«Очень важная проблема – нет регламента работы комиссии. В результате возникают противоречия в принятии решений и их трактовке», – обратил внимание Андрей Коваленко.

На пути развития аквакультуры стоит невозможность многоцелевого использования акваторий: не решен вопрос с тем, чтобы переводить по желанию предпринимателя рыбопромысловых участок в рыбоводный, отметил уполномоченный. Не урегулирована проблема получения РВУ лососевыми рыбоводными заводами. Есть и другие вопросы.

«В целом организация таких обсуждений продемонстрировала, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства ресурса», – прокомментировал бизнес-омбудсмен.

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