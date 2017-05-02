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Генеральный директор АО «ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН

Сергей Лелюхин: Отрасль привыкает к биржевой торговле

Плотная работа по направлениям публичных торгов рыбопродукцией на практике позволила выявить как недостатки, которые сдерживают полноценное использование, к примеру, инструментов рыбных аукционов для организации электронной торговли, так и явные преимущества, отмечает гендиректор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Для обсуждения на широких площадках вопросы электронной торговли рыбой поднимаются нечасто, но круг экспертов и специалистов-практиков именно в этом сегменте уже начал формироваться. Сами же дискуссии уверенно перешли к этапу обсуждения форм, принципов и технологий осуществления таких торов в действительности.

Одним из пионеров в организации и проведении аукционных торгов рыбопродукцией и пока единственным организатором биржевой рыбной торговли в России является «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Три года работы в этом направлении для компании оказались непростыми, но интересными и результативными.

Как рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин, за прошедшие годы было вложено немало усилий не только в организацию первых электронных торгов рыбой на аукционной и биржевой площадке, но и в формирование положительного отношения к этой сфере торговли в рыбацкой среде. «На сегодняшний день биржевая рыбная торговля именно в том виде, в каком она осуществляется на площадке Биржи «Санкт-Петербург», – это уникальный продукт. Подобного нет пока ни в России, ни в любой другой стране», – отмечает руководитель компании.

По словам собеседника Fishnews, на разных этапах ДАРД ставил перед собой разные задачи и сосредотачивал внимание то на аукционной, то на биржевой торговле. В первую очередь это зависело от ориентиров, которые формулировались в поручениях президента России в 2013 и 2015 гг.

Вместе с тем плотная работа по этим направлениям позволила на практике выявить те моменты, которые не дают в полной мере использовать, к примеру, инструмент рыбных аукционов для организации электронной торговли. Хотя сегодня торги в этом формате все же ведутся, и не только на площадке Биржи «Санкт-Петербург», поскольку имеют массу плюсов.

Так, по словам Сергея Лелюхина, одним из явных преимуществ такого формата публичных торгов является свободный доступ к выловленному в будущем ресурсу. «И не только потому, что покупателем может быть любой субъект, зарегистрировавшийся на аукционе: предприятие, индивидуальный предприниматель или частное лицо. За свою практику мы столкнулись даже с таким примером, когда на аукцион была выставлена продукция одной из дальневосточных компаний, и в качестве участника торгов в ДАРД обратился индивидуальный предприниматель – владелец мелких торговых точек, который был зарегистрирован в том же субъекте Федерации, что и продавец. На наш вопрос «а почему напрямую вы не купили продукцию у этого продавца?» получили ответ, что сделать это очень сложно, т.к. вся продукция уже расписана между «потенциальными покупателями» – а это не кто иные, как оптовые посредники, количество которых отражается на конечной цене товара, – привел пример из практики гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома». – Поэтому <…> мы пришли к выводу, что на самом деле такая форма торговли имеет право на существование и в некоторых случаях оказывается достаточно полезной и эффективной как для самого продавца, так и для потребителя».

2016 г. ДАРД посвятил отработке механизмов именно биржевой торговли рыбопродукцией. Причем не только на внутреннем рынке, но и при осуществлении экспортных сделок.

«Присутствие отечественной продукции на зарубежных рынках имеет большое значение для России, и рыбе принадлежит большой сегмент в структуре российского продовольственного экспорта. Но вместе с тем это направление, именно в плане проведения финансовых операций, до сих пор реализуется в достаточно хаотичном порядке, что не исключает возможности осуществления и непрозрачных схем с использованием оффшорных компаний, наличных средств и т.п. Между тем в ходе переговоров с руководством различных иностранных компаний, особенно из Японии, Южной Кореи, мы неоднократно слышали о том, что для них предпочтительнее были бы сделки именно в безналичном формате. И здесь биржевая торговля является на самом деле идеальным вариантом», – рассказал Сергей Лелюхин.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: биржаяпония

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