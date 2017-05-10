Биржевая и аукционная торговля рыбопродукцией в России – сегодня эта тема остается в ряду новых для большинства участников рынка и пока еще требует разъяснений. Вместе с тем медленно, но верно она встраивается в жизнь отрасли, параллельно охватывая и сферы торговли, транспорта, кредитования и даже страхования. Для обсуждения на широких площадках вопросы электронной торговли рыбой поднимаются нечасто, но круг экспертов и специалистов-практиков именно в этом сегменте уже начал формироваться. И самое главное, что от решения вопроса «собственно, быть или не быть публичным рыбным торгам?» мы сегодня уже уверенно перешли к следующему этапу – дискуссиям о формах, принципах и технологиях осуществления таких торгов в действительности. Одним из пионеров организации и проведения аукционных торгов рыбопродукцией и пока единственным организатором биржевой рыбной торговли в России является «Дальневосточный аукционный рыбный дом». О том, как рыба прокладывает себе путь на биржу и как в нашей стране и за рубежом откликаются на новый формат торговых взаимоотношений, корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

– Сергей Егорович, три года работы в условиях современной экономики – это немалый срок. По статистике, почти 98% вновь зарегистрированных компаний по разным причинам прекращают свое существование на первом же году жизни. А в вашем случае начинать приходилось еще и на фоне непонимания и неприятия самой перспективы аукционных и биржевых торгов рыбой в России.

– Думаю, сам факт того, что мы существуем и развиваемся все это время, – это уже показатель востребованности прежде всего той сферы деятельности, которую мы развиваем.

Но стоит признать, что эти три года были очень непростыми. Если вспомнить самое начало – тогда, в 2014 году, действительно было много скептиков и противников самой идеи публичных электронных торгов рыбопродукцией. Если о возможности проведения аукционной торговли по аналогу с западными рынками еще хоть как-то размышляли, то против продажи рыбопродукции на бирже выступали абсолютно все.

За прошедшие годы ситуацию удалось переломить. Мы постарались внести свой вклад в это: выступления в Государственной думе, на совещаниях в Федеральной антимонопольной службе России, встречи с руководством и представителями Росрыболовства, с отраслевым бизнесом шаг за шагом сдвигали ситуацию с мертвой точки. Знаковым событием, давшим старт биржевой торговле рыбопродукцией, можно считать участие главы отрасли в совещании по этой теме, которое прошло во Владивостоке в сентябре 2014 года. Илья Шестаков побывал в офисе нашей компании, где проходили показательные онлайн-торги, и одобрил эту идею.

Скажу, что на тот момент на бирже у нас было зарегистрировано всего две компании. Поэтому проходившие сделки мы использовали, скорее, для отработки технологии.

На сегодняшний день биржевая рыбная торговля именно в том виде, в каком она осуществляется на площадке Биржи «Санкт-Петербург», – это уникальный продукт. Подобного нет пока ни в России, ни в любой другой стране.

– Интересно узнать о вашем практическом опыте работы в этой сфере. Подходит ли существующее законодательство и в целом рыночные условия в России для торговли рыбой на публичных электронных площадках?

– Мы ставили перед собой разные задачи и сосредотачивали внимание то на аукционной торговле, то на биржевой. От чего это зависело? В первую очередь мы опирались на те ориентиры, которые формулировались в поручениях президента России в 2013 и 2015 годах: в зависимости от того, как менялось их содержание, корректировалось и направление нашей работы.

Так, в поручениях, которые Владимир Путин дал в 2013 году, звучала мысль о создании аукционных площадок по реализации на рынках российских водных биоресурсов. Соответственно, отработав на пилотных проектах схему торгов, мы взялись за развитие аукционной торговли рыбопродукцией, и в 2015 году даже прошли перерегистрацию из «Дальневосточной рыбной биржи» в «Дальневосточный аукционный рыбный дом».

Плотная работа в этом направлении позволила на практике выявить те моменты, которые не дают в полной мере использовать инструмент рыбных аукционов для организации электронной торговли.

– В чем заключаются недостатки этого формата торгов?

– Все компании, организующие подобные торги, руководствуются в своей деятельности Гражданским кодексом РФ. В этом документе организации аукционов посвящены три статьи.

В чем мы увидели минусы аукционной торговли рыбопродукцией на практике? На наш взгляд, основным из них является тот факт, что извещение о проведении аукциона должно быть размещено в публичных источниках не позднее чем за 30 дней до начала аукциона. Срок достаточно большой, особенно для рыбопродукции, которая относится к скоропортящимся товарам. Причем за это время может измениться не только качество продукции, но и конъюнктура рынка. Да и хранение товара на складе до начала торгов в течение месяца – это тоже определенные затраты для продавца.

Еще один момент – так называемые существенные условия, которые указываются в извещении и не могут изменяться организатором аукциона. Это размер лота, стартовая цена лота. Но, как я уже отметил, цена на рынке может существенно измениться за это время. Меняются и предпочтения покупателей (участников аукциона), например, им может понадобиться не 200-300 тонн рыбы, а всего 5-10 тонн, однако с этим ничего не поделаешь, так как скорректировать размер лота уже нельзя.

Также мы не можем поменять шаг цены. Порой, если эта величина изначально была выбрана неверно, это приводит к тому, что торговля сворачивается буквально на втором шаге.

Есть еще много подобных сдерживающих факторов, которые сегодня не позволяют рыбакам в полной мере использовать инструмент аукционной торговли.

– Между тем аукционная торговля рыбопродукцией сегодня осуществляется, т.е. можно сделать вывод, что это, пускай и не совершенный, но вполне жизнеспособный формат.

– С разной степенью успешности, но аукционные торги рыбой сегодня действительно ведутся, причем не только на площадке Биржи «Санкт-Петербург». У нас наработана реальная практика, мы владеем информацией и при необходимости выступаем в роли консультантов для заказчиков аукциона и, в зависимости от ситуации на рынке на начало торгов и других условий, помогаем определиться с установлением размера лота, стартовой цены и т.д.

Кроме того, мы убедились, что аукционный механизм может быть использован и достаточно удачно при выставлении на торги не готовой продукции (выловленной, переработанной), а контрактов на будущую поставку. Преимуществом такой формы торговли, характерной, скорее, для биржевых торгов, является то, что рыбак продает еще не пойманную продукцию и получает реальные деньги (100% предоплаты), которые используются для подготовки к путине.

В свою очередь, покупатель получает гарантированную поставку такой продукции по приемлемой цене и в оговоренный в соглашении срок. Причем в некоторых случаях по сделке конечная цена выходит значительно ниже рыночной, но по примеру совершенных на нашей площадке торгов могу сказать, что ни одна из сторон даже при таком раскладе не понесла убытки.

Еще одно преимущество такого формата публичных торгов – это свободный доступ к выловленному в будущем ресурсу. И не только потому, что покупателем может быть любой субъект, зарегистрировавшийся на аукционе: предприятие, индивидуальный предприниматель или частное лицо. За свою практику мы столкнулись даже с таким примером, когда на аукцион была выставлена продукция одной из дальневосточных компаний, и в качестве участника торгов в ДАРД обратился индивидуальный предприниматель – владелец мелких торговых точек, который был зарегистрирован в том же субъекте Федерации, что и продавец. На наш вопрос «а почему напрямую вы не купили продукцию у этого продавца?» получили ответ, что сделать это очень сложно, т.к. вся продукция уже расписана между «потенциальными покупателями» – а это не кто иные, как оптовые посредники, количество которых отражается на конечной цене товара.

На самом деле это показательный пример. Если такое встречается у нас, в дальневосточном регионе, то что уж говорить про центральную Россию, республики, где цены на отечественную морскую рыбу крайне высоки.

Поэтому на основе опыта организации аукционов мы пришли к выводу, что на самом деле такая форма торговли имеет право на существование и в некоторых случаях оказывается достаточно полезной и эффективной как для самого продавца, так и для потребителя.

– В президентских поручениях 2015 года были упомянуты уже не только аукционные, но и биржевые торги водными биоресурсами, в том числе предназначенными на экспорт.

– Верно. Поэтому, исходя из содержания новых поручений, 2016 год ДАРД посвятил отработке механизмов именно биржевой торговли рыбопродукцией. Причем не только на внутреннем рынке, но и при осуществлении экспортных сделок.

Присутствие отечественной продукции на зарубежных рынках имеет большое значение для России, и рыбе принадлежит большой сегмент в структуре российского продовольственного экспорта. Но вместе с тем это направление, именно в плане проведения финансовых операций, до сих пор реализуется в достаточно хаотичном порядке, что не исключает возможности осуществления и непрозрачных схем с использованием оффшорных компаний, наличных средств и т.п. Между тем, в ходе переговоров с руководством различных иностранных компаний, особенно из Японии, Южной Кореи, мы неоднократно слышали о том, что для них предпочтительнее были бы сделки именно в безналичном формате. И здесь биржевая торговля является на самом деле идеальным вариантом.

Еще одним важным шагом, который приблизил нас к возможности осуществления сделок с иностранными покупателями, стало принятие в прошлом году поправок в федеральный закон об организованных торгах. В соответствии с ними на организованные (биржевые) торги стали допускаться компании – нерезиденты Российской Федерации. О допуске к торгам таких покупателей каждая биржа принимает решение самостоятельно. Совместно с Биржей «Санкт-Петербург» мы постарались оперативно прописать дополнения в правила торгов и допуска участников на товарный рынок. Этот документ был утвержден Центробанком России, и с 15 ноября 2016 года на товарный рынок Биржи «Санкт-Петербург» стали допускаться компании-нерезиденты.

– Первая сделка по продаже рыбопродукции за рубеж через российскую биржу была заключена в феврале 2017 года. Расскажите, какая работа предшествовала этому?

– В рамках первой сделки 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, прибрела южнокорейская компания Golden Еagle Сo. Ltd.

На сегодняшний день существует два способа участия иностранных компаний в биржевых торгах. Первый – это прямая регистрация в качестве участников торгов. Но пока это достаточно сложный процесс из-за того, что сама торговая система еще не адаптирована для иностранцев. Второй – работа по брокерскому соглашению, когда от имени и по поручению иностранного лица в торгах участвует российская компания. В нашем случае был выбран второй вариант, и, чтобы повысить доверие к такой форме торговли, в качестве брокера выступил «Дальневосточный аукционный рыбный дом».

Поскольку эти торги стали для России первым подобным опытом, конечно, потребовалась тщательная подготовка. Прежде всего, при выборе иностранных участников-партнеров мы проводим определенную проверку: собираем информацию не только о финансовом состоянии компании, но и о том, есть ли у нее опыт работы с российскими продавцами, насколько он удачен и т.д. Если все в порядке, то компания проходит регистрацию в качестве клиента, ей присваивается уникальный идентификационный биржевой код.

На деле за этим стоит большая кропотливая работа. Ведь перед выставлением на торги сам товар также должен пройти процедуру допуска – быть официально заведен в брокерскую систему TradeX (на сегодняшний день в ней содержится порядка 160 наименований товаров из рыбы и морепродуктов).

Специально для торгов рыбопродукцией вносятся изменения в спецификацию, в соответствии с которой Биржа «Санкт-Петербург» регламентирует вид товара, условия поставки, базис поставки, порядок взаиморасчетов и т.д. Кстати, здесь мы столкнулись с некоторыми сложностями, поскольку те условия поставки, которые приемлемы для внутреннего российского рынка, не подходят для иностранного покупателя, который, как правило, хочет видеть приобретенную продукцию уже в своем порту. Для решения этого вопроса условия поставки продукции мы прописали в соответствии с правилами толкования международных торговых терминов Инкотермс. И это, кстати, устроило и российских продавцов, которые при работе на экспорт тоже привыкли работать по этим стандартам.

В целом на сегодняшний день «Дальневосточный аукционный рыбный дом» подписал соглашения с тремя компаниями-нерезидентами. Среди них, помимо южнокорейской корпорации, – Ляонинская промышленная корпорация «Жунь Цзэн Групп» (Китай) и торговая компания «Марикава» (Япония). Так что уже в обозримом будущем мы ожидаем новых биржевых сделок с российской рыбопродукцией на экспорт.

– Сергей Егорович, а специалисты ДАРД не пытались на основе полученного опыта сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере?

– Мы неоднократно направляли информацию по данному вопросу в Министерство по развитию Дальнего Востока, в Росрыболовство. Более того, уверен, что абсолютное большинство рыбаков поддержит, к примеру, наши предложения по аукционной торговле – изменить срок с момента опубликования извещения о торгах до их начала хотя бы до семи суток, как это сделано за рубежом.

Мы предлагали также внести соответствующие изменения и в закон о госзакупках, в части того, чтобы в качестве обязательного условия было выставление продукции на лицензированных биржах. Сегодня анализ проведения государственных закупок, по крайней мере в части рыбопродукции, к сожалению, показывает, что не всегда товар приобретается напрямую у рыбаков. Через биржу все рыбопромышленные компании, безусловно, получили бы выход на этот новый рынок, емкость которого составляет как минимум четвертую часть всей добываемой и производимой отечественной рыбопродукции. И государство получало бы качественный товар, возможно, даже по более выгодным ценам, чем сейчас.

Но, наверно, пока еще не пришло время для внесения таких поправок, либо их инициаторами должны выступить субъекты РФ или руководство отрасли.

Хотя в целом диалог с госструктурами у нас ведется. Недавно, к примеру, мы направляли свои предложения в Минвостокразвития, а также в ряд субъектов ДФО о развитии экспортной составляющей в организованных торгах рыбопродукцией. Эти вопросы обсуждаются и с руководством Республики Крым. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие год-два нашим предложениям найдется более широкое применение.

– А как в целом складывается ваше взаимодействие с российскими регионами? Находит ли понимание сама идея аукционной и биржевой торговли рыбопродукцией?

– Мы постоянно ведем переговоры с властями российских регионов для того, чтобы в нашу торговую систему были интегрированы участники из самых разных субъектов РФ. Работа очень непростая, особенно сложно было продвигаться в начале пути. Но за последние два года мы достигли заметного прогресса.

Прежде всего мы постарались охватить ведущие рыбодобывающие регионы Дальнего Востока. В 2015 году на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, там же заключили соглашение с Корпорацией развития Камчатского края при непосредственном участии губернатора Владимира Илюхина. В феврале 2016 года было подписано трехстороннее соглашение с государственным унитарным предприятием «НПП «Крымрыба»; сегодня уже подготовлена и практически согласована дорожная карта по реализации этого соглашения.

Серьезным прорывом в нашей деятельности я считаю подписание в декабре 2016 года соглашения с Агентством по рыболовству Сахалинской области. На сегодняшний день этот регион является пионером освоения технологий электронной торговли рыбой и морепродуктами. Как известно, там реализуется очень серьезный инвестиционный проект с участием государства по созданию логистическо-перерабатывающего центра в порту Корсаков. Мы полагаем, что опыт совместной работы «Дальневосточного аукционного рыбного дома» и Биржи «Санкт-Петербург», наработанные технологии и знания удастся легко интегрировать в сахалинский проект. К тому же перенос готовых решений на создаваемую на Сахалине площадку поможет сахалинцам выиграть как минимум 2-3 года, которые потребовались бы на освоение биржевых механизмов.

– Сегодня уже можно говорить о том, что ваше сотрудничество получило продолжение – есть договоренность о создании «Сахалинского аукционного рыбного дома» с локализацией в порту Корсаков. Эта структура будет иметь широкий спектр возможностей: от организации аукционов и биржевых торгов рыбопродукцией до оказания транспортно-логистических услуг по доставке продукции по России и за рубеж.

– Действительно, соглашение о создании такой самостоятельной структуры (юридического лица) мы подписали с ООО «Южный терминал» в марте этого года. В действующий проект современного терминала будет интегрирована уже рабочая площадка для электронной торговли. В дальнейшем в порту Корсаков будет отстроена необходимая инфраструктура, и проект будет полноценно реализован. Это действительно уникальный для России опыт.

Еще раз подчеркну, что «Дальневосточный аукционный рыбный дом» открыт для сотрудничества как с рыбопромышленниками, торговыми организациями, так с представителями других заинтересованных сфер. В течение прошедших трех лет мы занимались формированием не только технологии торговли, но и инфраструктуры ее реализации, привлекая к сотрудничеству транспортные, складские компании, страховые и кредитные организации. Для удобства участников торгов постоянно совершенствуется наш сайт: сегодня на нем можно найти массу полезной справочной информации об аукционных и биржевых сделках, с его помощью можно следить за прохождением торгов и принимать в них участие. И эта работа не прекращается.

Мы гибко реагируем на предложения и пожелания участников рынка, совместно ищем решения, консультируем, обучаем, поскольку понимаем, что аукционная и биржевая торговля рыбопродукцией – это новое для нашей страны, нестандартное и очень перспективное направление. Требуется большая работа по встраиванию этого направления торговли в действующие рынки. Но мы готовы продолжать этот важный эксперимент.

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Май 2017 г.