12 мая 2017 года

Власти и рыбаки обсуждают организацию сахалинской путины

В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.

Вопросы предстоящей лососевой путины обсуждались на встрече, которую губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел с представителями рыбной промышленности 10 мая. Глава региона представил нового зампреда правительства региона: теперь рыбную отрасль и АПК курирует Анатолий Макоедов.

Сейчас рыбопромышленников волнуют ограничения добычи, которые предложены для лососевой путины на Восточном Сахалине, - запрет лова горбуши в отдельных районах, проходные дни, смещение сроков промысла этого вида лососей. Актуальные темы - организация промысла кеты, установка рыбоучетных заграждений.

Обсуждение вопросов, волнующих предприятия Сахалинской области, продолжилось в рамках специальной рабочей группы 11 мая во Владивостоке. Напомним, что организовать такую площадку поручил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Встречу провел замглавы ФАР Петр Савчук. Дан ряд протокольных поручений, рассказал председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов. «Все проблемы Росрыболовством услышаны, в ведомстве пообещали, что они будут решены», - отметил собеседник Fishnews. Руководитель АСРКС также сообщил, что обсуждалась тема рыбоохраны.

Организацию лососевой путины рассмотрит 12 мая во Владивостоке Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС).

Fishnews