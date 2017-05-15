15 мая 2017 года

«Прибрежники» беспокоятся за рыбные места

Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.

На Дальневосточном научно-промысловом совете, который прошел во Владивостоке, представитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Сергей Слепченко высказал опасения по поводу нарушения базовых принципов определения границ рыбоводных участков для морской аквакультуры. Спикер отметил, что сегодня в подзоне Приморье в рамках пилотного проекта массово выделяются участки под марикультуру. Заявки поступают в специальную комиссию, которая их обрабатывает в установленном порядке и выносит решение о выделении/невыделении РВУ.

Опасения у рыбаков, по словам Сергея Слепченко, вызывают подготовленные Минвостокразвития поправки в постановление правительства от 11 ноября 2014 г. № 1183, устанавливающее порядок формирования рыбоводных участков. «Базовые принципы теперь будут звучать приблизительно следующим образом: всю акваторию раздать за исключением мест, где есть морские заповедники, где есть действующие рыбоводные участки (они у нас в Приморье в основном сформированы вокруг рек)», – рассказал представитель ассоциации.

По его мнению, реализацию этой нормы нельзя допустить. «Потому что есть природные запасы. Сейчас при распределении (участков – прим. авт.) это активно рассматривается. ТИНРО дает свои рекомендации по тому или иному участку: там, где есть природные запасы, естественно, никаких участков аквакультуры выделять нельзя», - обратил внимание представитель ассоциации.

Сергей Слепченко попросил закрепить в решении совета текущие базовые принципы, которые действуют сегодня при распределении РВУ. «Иначе практически вся акватория в подзоне Приморье будет роздана и пользователи, прежде всего рыбаки прибрежного промысла, не смогут добывать биоресурс. Тот, который закреплен за ними законом и квотами – на 10 лет, а в дальнейшем, надеемся, что и на 15. Будет интересный момент, когда есть квоты, но нет доступа к воде», - обрисовал возможную ситуацию участник заседания.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук согласился, что это вызывает беспокойство, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель ТИНРО-Центра Алексей Байталюк сообщил, что наука также разделяет мнение предпринимателей и считает их тревогу вполне обоснованной. Ученый обратил внимание, что в Приморье объем выделяемых акваторий под марикультуру составляет порядка 60 тыс. га. «Сейчас мы уже подошли к тому, что на отдельных акваториях, примыкающих к Приморскому краю, условно свободных мест для того, чтобы там нарезать и выделить участок, нет. Кажется, что есть. Но на самом деле там находятся либо плотные естественные поселения, либо мелкие локальные поселения видов, добыча которых запрещена, но при этом разрешено воспроизводство», - сообщил он.

По словам специалиста, любое расширение, любой новый участок грозит наткнуться на естественный запас. При этом спикер подчеркнул, что сейчас вопрос выделения участков попадает под особый контроль прокуратуры, «чтобы не было манипулирования естественным запасом».

В администрации Приморского края полагают, что наличие естественных запасов вовсе стоит прописать в качестве критерия отказа при выделении РВУ. «Иначе это может привести к тому, что предприниматель просто будет пользоваться естественным запасом, а никакой аквакультурой заниматься не будет», - сказал заместитель директора регионального департамента рыбного хозяйства Валерий Корко.

Сахалинская, хабаровская, камчатская, чукотская делегации поддержали позицию приморских рыбаков и ученых. Она должна найти отражение в протоколе ДВНПС.

Fishnews