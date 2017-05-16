16 мая 2017 года

Рыбаки просят уточнить «прибрежность» предприятий

Согласно позиции Росрыболовства, для ведения прибрежного промысла по договорам, заключенным с федеральным агентством, компания должна быть зарегистрирована в любом регионе с выходом к морю в этом бассейне. Однако, как выяснилось, теруправления ФАР такую точку зрения не разделяют.

Запрос на имя министра сельского хозяйства направила компания «Интеррыбфлот». Она рассчитывает, что Александр Ткачев, а также заместитель министра – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков официально разъяснят, какие прибрежные квоты, кто и в каких случаях имеет право осваивать.

Напомним, требование о регистрации предприятий, осуществляющих прибрежное рыболовство, в прибрежном субъекте РФ появилось в законе о рыболовстве с прошлого года. В конце февраля изменения были внесены в правила проведения аукционов по продаже долей квот. Согласно постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. № 185, прибрежное рыболовство могут осуществлять только пользователи, зарегистрированные «в соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации».

«Однако ни слова не сказано – в «соответствующем» чему?» - обращает внимание компания.

В конце 2016 г., еще до официального опубликования постановления, многие организации сделали запросы в Росрыболовство с просьбой предоставить позицию регулятора по данному вопросу. После этого заместитель руководителя ФАР Василий Соколов направил в адрес территориальных управлений ведомства указание. В нем говорилось, что для прибрежного рыболовства на основании договоров пользования «неодуемыми» ВБР юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, прилегающем к морскому побережью рыбохозяйственного бассейна.

Как впоследствии рассказал Fishnews Илья Шестаков, аналогичные правила действуют и в отношении квот: «Подход у нас один. Если квоты выданы в рамках соглашения с регионом, рыбопромышленник должен быть зарегистрирован в этом субъекте. Если это квота, которая выделялась в рамках соглашения с территориальным управлением Росрыболовства или самим Росрыболовством, соответственно ты должен быть зарегистрирован в одном из субъектов данного бассейна». Эту позицию подтвердил и Василий Соколов.

Однако несмотря на это Северо-Восточное и Приморское территориальные управления Росрыболовства отказывают приморским и камчатским компаниям в заключении договоров пользования на прибрежный промысел ламинарии в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, ссылаясь на то, что заявители не зарегистрированы в Сахалинской области, отмечает «Интеррыбфлот».

По словам представителей компании, теруправления заявляют, что после опубликования постановления № 185 никаких официальных разъяснений в их адрес со стороны ФАР не поступало, а брать на себя такую ответственность они опасаются из-за возможных проблем с прокуратурой.

Fishnews