17 мая 2017 года

Президент поторопил с законом об органической продукции

Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.

Вопрос выхода закона об органической продукции нашел отражение в перечне поручений, который президент Владимир Путин утвердил по итогам встречи, прошедшей 25 апреля с представителями деловых кругов Ярославской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство должно внести в установленном порядке в Госдуму проект федерального закона «О производстве и обороте органической продукции (продукции органического производства) и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Срок – 15 июня 2017 г.

В апреле для обсуждения на официальном портале regulation.gov.ru был размещен текст законопроекта: предусматривается, что предложенным регулированием смогут воспользоваться и в аквакультуре. Условие для признания «органикой» – производство, сертифицированное на соответствие документам национальной системы стандартизации, причем речь идет о добровольной сертификации. Согласно законопроекту, органическую продукцию можно будет помечать специальным графическим изображением. Также предусматривает ведение единого госреестра производителей «органики» – для того чтобы информировать потребителей.

Представители аквакультурного бизнеса, с которым пообщался корреспондент Fishnews, положительно оценили возможности, предусмотренные в законопроекте об органической продукции. Однако фермеры считают, что маркировка скорее пригодится крупным хозяйствам, которые работают на экспорт.

Fishnews