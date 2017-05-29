29 мая 2017 года

«Доброфлот» решил развиваться на стратегических объектах

Плавзавод «Всеволод Сибирцев» вновь отправился работать на промысле сардины-иваси и скумбрии. Опыт прошлого года оказался успешным, отмечает управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Производство пресервов вырастет в 10 раз

Первая, экспериментальная, путина обеспечила «Доброфлоту» вылов и переработку свыше 5,5 тыс. тонн иваси. Для сравнения: всего отечественные рыбаки добыли в 2016 году 6,7 тыс. тонн этого перспективного объекта. Чтобы подготовиться к работе с сардиной, «Доброфлоту» потребовалось несколько лет. Результаты экспедиции в группе компаний оценивают позитивно. «Если бы мы оценивали по-другому, в этом году не развивали бы успех прошлого года», – отметил управляющий ГК Александр Ефремов.

21 мая плавзавод отправился в девятимесячный рейс. До осени работать планируется на сайре, сардине-иваси и скумбрии, затем судно перейдет на минтаево-сельдяную путину в Охотское море, сообщает корреспондент Fishnews.

Перед новым походом «Доброфлот» усовершенствовал на «Сибирцеве» линию производства пресервов: теперь она позволяет выпускать упаковки трех разновидностей – 500 г, 1300 г и 5 кг. Производство пресервов должно составить более 5 млн банок – это в 10 больше, чем в прошлую экспедицию. Сельдь-иваси станет приоритетным объектом для выпуска продукции. Товары расходятся в торговые точки в разных регионах России. Нарастить предполагается и производство консервов.

Новые возможности для экипажа

Гордость моряков – бытовые условия на плавзаводе. В пресс-службе «Доброфлота» рассказали о новых улучшениях: «Особое внимание уделено отдыху, восстановлению сил и укреплению здоровья команды после рабочей смены. В ходе последнего ремонта спортивный тренажерный зал был полностью перестроен, помещение оснащено кардио- и функциональным оборудованием ведущих мировых производителей. Теперь члены экипажа могут тренироваться в зале, который не уступает лучшим фитнес-клубам страны. После занятий на тренажерах у моряков есть возможность попариться в сауне и взбодриться в бассейне с морской водой».

С благословения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина на борту в 2017 г. организован православный храм Святителя Николая Чудотворца. В течение всего рейса представители церкви будут регулярно проводить богослужения, совершать таинства исповеди и причастия.

Fishnews