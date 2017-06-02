02 июня 2017 года

Рыбный бизнес готовится к электронной ветсертификации

В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию.

В конце прошлого года появился новый приказ Минсельхоза, утверждающий порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

Предусматривается получение ВСД на уловы водных биоресурсов до их поступления на переработку и (или) место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Чтобы рассказать о том, как заниматься оформлением с использованием ИС «Меркурий», управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области организовало семинары для представителей бизнеса.

В мае проведено четыре обучающих занятия по внесению хозяйствующими субъектами сведений, необходимых для подачи в систему заявок на электронное оформление ВСД на поступающие с моря партии рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе территориального органа.

Сообщается, что в семинарах участвовало около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний Дальнего Востока, занимающихся оформлением уловов ВБР в ветеринарном отношении и их транспортировкой.

Руководство теруправления отметило, что информационная система постоянно совершенствуется, в том числе на основании предложений и замечаний, которые рыбаки озвучивают на занятиях. Семинары собирают каждый четверг в здании теруправления во Владивостоке.

Ранее в Росрыболовстве призвали активнее готовиться к переходу на новую систему. В мае Приморское территориальное управление ведомства попросило рыбаков как можно быстрее представить предложения по участию добывающих и транспортных судов в тестировании системы электронной ветсертификации.

Fishnews